Пермская гордума приняла решение, против которого выступило две тысячи бизнесменов

Гордума Перми отменила налог на «вмененку» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты Пермской гордумы проголосовали за отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. «За» проголосовало 27 депутатов, три депутата проголосовали «против» данного решения, двое воздержались.

«Проектом решения предлагается отменить ЕНВД с 1 января 2020 года. Это позволит сформировать более справедливую налоговую нагрузку на предпринимателей», — пояснила в ходе заседания гордумы заместитель мэра, начальник департамента финансов Перми Вера Титяпкина.

«URA.RU» писало, что бизнесмены в Перми выступили против отмены ЕНВД. Собственники бизнеса предупредили мэра Дмитрия Самойлова, что отказ от «вмененки» в конечном счете приведет к росту цен и вынудит предпринимателей «уйти в тень».

Краевые власти намерены компенсировать муниципалитету выпадающие доходы в 2020 и 2021 годах для «безболезненного» отказа от ЕНВД. Ожидается, что Пермь получит из краевой казны свыше одного миллиарда рублей за два будущих года.

Эти деньги город намерен направить на выполнение нацпроекта по расселению ветхого и аварийного жилья, повышение зарплат работникам культуры и допобразования, выплаты многодетным семьям. Компенсационные меры в связи с досрочной отменой ЕНВД предусмотрены и для бизнеса. «Предпринимателям планируется выделять разного рода субсидии», — сообщали в мэрии.

Отмена ЕНВД на федеральном уровне запланирована в 2021 году. В Пермском крае от налога на вмененный доход решили отказаться на год раньше, назвав его «способом ухода от налогообложения» из-за непрозрачности.