23 сентября 2019
22 сентября 2019

Из Казахстана в Магнитогорск депортируют женщину, похитившую 160 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, банкомат, почта банк
Деньги были украдены со счетов россиянФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Актобе Актбинской области Республики Казахстан задержана местная 59-летняя жительница, которую разыскивала российская полиция. Женщина подозревается в хищении 160 млн рублей у жителей Магнитогорска. Как сообщает департамент полиции Актюбинской области, женщину депортируют в Магнитогорск и передадут местному УМВД.

По версии следствия, жительница Казахстана сняла с личных счетов разных граждан 155 млн и 5 млн рублей в банке «УралСИБ». Ее объявили в межгосударственный розыск.

Задержать ее удалось в ходе оперативного профилактического мероприятия «Розыск», который проводился на территории Актюбинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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