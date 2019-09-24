Из Казахстана в Магнитогорск депортируют женщину, похитившую 160 млн рублей

Деньги были украдены со счетов россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Актобе Актбинской области Республики Казахстан задержана местная 59-летняя жительница, которую разыскивала российская полиция. Женщина подозревается в хищении 160 млн рублей у жителей Магнитогорска. Как сообщает департамент полиции Актюбинской области, женщину депортируют в Магнитогорск и передадут местному УМВД.

По версии следствия, жительница Казахстана сняла с личных счетов разных граждан 155 млн и 5 млн рублей в банке «УралСИБ». Ее объявили в межгосударственный розыск.

Задержать ее удалось в ходе оперативного профилактического мероприятия «Розыск», который проводился на территории Актюбинской области.