Православные приготовили ответ на встречу Куйвашева с противниками храма Екатерины

Оксана Иванова рассказала, что на форум «православной и оппозиционной общественности» не стали звать никого от властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге 25 сентября состоится «Гражданский диалог без посредников» — форум православной и оппозиционной общественности, одной из тем которого будет нашумевшее противостояние из-за строительства храма Святой Екатерины. Мероприятие фактически станет ответом на встречу губернатора Евгения Куйвашева с «храмоборцами».

Идея провести такой форум появилась стихийно и родилась «в недрах неформального общения» православных и оппозиционно настроенных активистов, рассказала «URA.RU» представитель Музея святости Оксана Иванова. По ее словам, одним из первых идею высказал депутат Свердловского горсовета в 1990—1993 годах Александр Лекомцев (ныне организатор «Общества русской культуры „Отечество“»). «Он отметил, что из-за последних событий жители города начали ожесточаться, степень недоверия растет, и это ведет в неверном направлении», — сказала Иванова. Она добавила, что цель форума 25 сентября — «снизить напряженность по вопросам сакрального характера — храма» и преодолеть отчуждение в обществе.

Приглашать кого-либо со стороны властей на «гражданский диалог» не стали принципиально. «Появилось общее разочарование в действиях властей. Вот губернатор встречается с противниками храма, а с православной общественностью — нет. Поэтому решили без посредников», — рассказала Иванова. Среди тех, кого ждут на форуме — политолог Александр Белоусов, журналист Максим Румянцев, богослов Андрей Разин, координатор «Открытой России» Вячеслав Постников, активистка Марина Сахарова и Александр Лекомцев.