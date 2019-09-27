Победителей премии назовет экспертный совет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ровно в полночь с 26 на 27 сентября на сайте «URA.RU» завершилось онлайн-голосование читателей агентства за кандидатов на премию «Политик года». Лидирующие позиции заняли вице-губернатор Сергей Бидонько — 34% (25,5 тысячи голосов), мэр Екатеринбурга Александр Высокинский — 21% (15,9 тысячи голосов), депутат гордумы Алексей Вихарев — 19% (14,1 тысячи голосов). В общей сложности за 14 дней в голосовании приняло участие более 74,1 тысяч пользователей.

Политика года из тройки лидеров, избранной читателями, выберет экспертный совет премии. Более 40 известных уральцев (их имена мы назовем в самое ближайшее время) смогут отдать голос только за одного. После этого, в начале октября, будет объявлен политик года.

«Борьба кандидатов шла до последней секунды голосования. Мы сами следили за ней с азартом, особенно когда Ринат Низамов и Алексей Вихарев начали идти ноздря в ноздрю. Судя по тому, что количество голосов исчисляется десятками тысяч, претенденты и здесь показали себя политиками, аккумулировав все свои ресурсы. Это противостояние доказывает влиятельность премии, — комментирует итоги голосования шеф-редактор „URA.RU“ Иван Некрасов. — Мы награждаем политика года всего лишь в третий раз, и удивлены такой активности. Спасибо нашим читателям, которые своими голосами показали, что такая премия нужна Свердловской области».

Напомним, лонг-лист формировала редакция «URA.RU». В него вошли 11 человек. Вот их результаты по итогу читательского голосования (результаты первой стройки лидеров указаны выше):

Директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов — 16% (12,3 тысячи голосов);

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко — 3% (2,5 тысячи голосов);

Протоиерей, настоятель Храма на Крови Максим Миняйло — 2% (1,5 тысячи голосов);

Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган — 1% (982 голоса);

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева — 0% (540 голосов);

Православная активистка Оксана Иванова — 0% (501 голос);

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко — 0% (115 голосов);

Вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов — 0% (87 голосов).