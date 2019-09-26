Сметанин не смог придать динамики строительному рынку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель комитета администрации Екатеринбурга по строительству Николай Сметанин ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщили «URA.RU» несколько источников в мэрии, 26 сентября был его последний рабочий день. По неофициальной информации, главным претендентом на освобождающийся пост является действующий заместитель главы комитета Алексей Корюков. Он — сын заместителя министра экономики Свердловской области Андрея Корюкова.

По одной из версий, Сметанин уволился после публикации статистических данных, свидетельствующих об отставании в выполнении планов застройки Екатеринбурга. «Был жесткий разговор с начальником управления, после которого он не мог не написать заявление», — говорит собеседник «URA.RU».

Другой причиной, побудившей Николая Сметанина уволиться, могло стать нежелание работать с новым руководителем управления капитального строительства Екатеринбурга Игорем Кунгурцевым, назначенным без согласования с ним.

Дозвониться до мэра Александра Высокинского и получить его комментарий не удалось.