Бывший глава ДНР стал российским мэром

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Клипарт. Официальный сайт ДНР. Екатеринбург, трапезников дмитрий
Дмитрий Трапезников стал главой ЭлистыФото: официальный сайт ДНР dnr-online.ru

Дмитрий Трапезников, бывший врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), временно возглавил администрацию столицы Калмыкии Элисту. Об этом сказано на сайте администрации города.

«Назначен исполняющий обязанности главы города Элисты — главы администрации города Элисты Дмитрий Викторович Трапезников», — сообщается на сайте. Почти единогласное решение приняли депутаты элистинского городского собрания. Кандидатуру Трапезникова выдвинул глава Калмыкии Бату Хасиков, пишет RNS. Он уверен, что бывший глава ДНР является «настоящим антикризисным менеджером», который необходим городу.

Трапезников работал менеджером донецкого футбольного клуба «Шахтер». С 2010 по 2012 год он был заместителем главы районного совета Донецка, а после начала войны на Украине стал заместителем председателя Совета министров ДНР. Когда 31 августа 2018 года главу ДНР Александра Захарченко убили, Трапезников занял его должность.

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