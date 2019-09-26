В РПЦ нашли альтернативу легализации многоженства в России

Традиционным религиям необходимо укрепить позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины». Таким мнением поделился зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя предложение о легализации многоженства в России.
Укрепление браков между одним мужчиной и одной женщиной должны стать «общей целью, достижение которой может способствовать возрождению и укреплению традиционной, в том числе многодетной, семьи», считает представитель церкви. «Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины. Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства», — уточнил Кипшидзе для «Интерфакс».
Кипшидзе уточнил, что в православии, мусульманстве и иудаизме главной причиной проблем в семейной жизни считают «внебрачные любовные связи». При этом в РПЦ считают, что связи вне брака появляются не из-за запрета многоженства, а из-за безответственности супругов и отцов внебрачный детей.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многоженство в России. Он считает, что это решит проблему численного превосходства женщин над мужчинами. А до этого председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о том, что считает, что официальное многоженство лучше связей на стороне. В РПЦ эту идею многоженства не оценили.