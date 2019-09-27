Личные данные россиян передадут коммунальщикам

В России собираются создать электронную базу персональных данных плательщиков за услуги ЖКХ, которая позволит бороться с должниками. Система должна быть создана к апрелю 2020 года.
«После появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты», — заявил газете «Известия» секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. После введения системы в распоряжении ЖКХ могут оказаться паспортные данные, СНИЛС и ИНН жильцов — список пока обсуждается.
Нововведения связаны с законом, вступающим в силу 1 октября и запрещающим подачу исков без идентификаторов ответчика (например, серия и номер паспорта или СНИЛС). На данный момент у коммунальных структур нет полной информации о жильцах, а потому закон закроет для них возможность подавать в суд на должников.
Сейчас для исков против налогонеплательщика действует отсрочка на полгода. Этого периода хватит, чтобы ввести новую систему для ЖКХ — замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что вопрос уже прорабатывается.
Эксперты издания отмечают, что введение новой системы позволит дисциплинировать налогоплательщиков. Однако при этом остается неясным вопрос, касающийся защиты персональных данных жильцов.