Личные данные россиян передадут коммунальщикам

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В распоряжение ЖКХ могут попасть паспортные данные, СНИЛС и ИНН жильцовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России собираются создать электронную базу персональных данных плательщиков за услуги ЖКХ, которая позволит бороться с должниками. Система должна быть создана к апрелю 2020 года.

«После появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты», — заявил газете «Известия» секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. После введения системы в распоряжении ЖКХ могут оказаться паспортные данные, СНИЛС и ИНН жильцов — список пока обсуждается.

Нововведения связаны с законом, вступающим в силу 1 октября и запрещающим подачу исков без идентификаторов ответчика (например, серия и номер паспорта или СНИЛС). На данный момент у коммунальных структур нет полной информации о жильцах, а потому закон закроет для них возможность подавать в суд на должников.

Сейчас для исков против налогонеплательщика действует отсрочка на полгода. Этого периода хватит, чтобы ввести новую систему для ЖКХ — замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что вопрос уже прорабатывается.

Эксперты издания отмечают, что введение новой системы позволит дисциплинировать налогоплательщиков. Однако при этом остается неясным вопрос, касающийся защиты персональных данных жильцов.

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