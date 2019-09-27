Водозаборы запускали первые лица области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Под Тобольском запустили Соколовский и Сумкинский водозаборы, которые обеспечат жителей чистой водой из подземных источников. В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, представитель акционеров группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров и мэр города Максим Афанасьев. Водозаборы запущены в рамках нацпроекта «Экология». Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы к 2024 году доступ к питьевой воде был у 99% жителей страны.

Во время реконструкции Соколовского водозабора, выполненной по концессии с компанией «СУЭНКО» (входит в «Корпорацию СТС»), заменили очистное оборудование. Объект станет основным для жителей Тобольска вместо устаревшего Жуковского водозабора. В последний вода поступает из загрязненного Иртыша.

«Этот проект стал примером эффективного государственно-частного партнерства», — сказал Моор, выступая на открытии. Алексей Бобров отметил уникальность проекта. «Проблем с водой везде хватает. Но в других регионах за очень редким исключением пока практически нет такого опыта, как в Тюменской области, когда федеральные структуры, региональные и муниципальные власти и частный инвестор сообща достигают позитивных результатов. Думаю, мы подаем хороший пример для всей страны», — отметил он.

Объем инвестиций в проект — 624 млн рублей. 204 млн — средства «СУЭНКО», остальное — областного правительства и федерального фонда содействия развитию ЖКХ.

Вода из Сумкинского водозабора будет поступать не только в дома местных жителей, но и в аэропорт, строительство которого сейчас ведется. Водозабор построен на месте старого, открытого в 1973 году. Его замена планировалось еще в 2010 году, но стала возможна после заключения концессионного соглашения между «СУЭНКО» и мэрией Тобольска в ноябре 2016 года. Инвестиции в проект составили 239 млн рублей (145 млн выделил инвестор, 94 млн — мэрии).

На снимке слева направо в первом ряду: Алексей Бобров, Александр Моор, Данил Анучин (директор «СУЭНКО») и Максим Афанасьев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU