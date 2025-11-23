Тюмень в ближайшие дни ждет опасная погода

Из-за мокрого снега и колебаний температуры высок риск гололеда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в ближайшие три дня ожидается мокрый снег, а температура воздуха будет колебаться от минусовых до плюсовых температур в течение суток. Власти города в соцсети предупредили, что высок риск образования гололеда.

«Уважаемые жители города Тюмени! Согласно последним данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий. Возможна гололедица на дорогах из-за колебаний температуры вблизи нулевой отметки», — сообщается в telegram-канале мэрии Тюмени.