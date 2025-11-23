Пьяный пассажир поезда избил полицейского в Тюменской области

Инцидент произошел в октябре 2025 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На станции Голышманово в Тюменской области пьяный пассажир поезда «Чита-Москва» избил сотрудника полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в telegram-канале.

«В Тюмени в отношении мужчины, применившего насилие к сотруднику полиции в вагоне пассажирского поезда, возбуждено уголовное дело. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — пишет пресс-служба.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в вагоне поезда. Когда на станции Голышманово к нему обратился уполномоченный участковый, мужчина отказался выполнять законные требования и ударил сотрудника полиции.

