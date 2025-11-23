Где покататься на коньках в Тюмени этой зимой
В Тюмени в декабре 2025 года заработают сразу несколько открытых катков
Зима в Тюмени понемногу вступает в свои права, а вместе с ней приходит и время для традиционных зимних забав. Одной из самых любимых у тюменцев остается катание на коньках. Городские власти и частные инвесторы уже вовсю готовят для жителей Тюмени несколько открытых ледовых площадок, где можно будет активно провести время.
В этом сезоне тюменцев ждут как уже полюбившиеся места для катания, так и совершенно новые объекты. URA.RU подготовило список мест, где и когда можно будет встать на лед этой зимой, и сколько это будет стоить.
Каток «Сердце Тюмени»
Полноценное открытие этого катка запланировано на 5 декабря. В настоящее время он уже работает в техническом режиме, но с некоторыми ограничениями: залита не вся площадь льда, а число посетителей строго лимитировано. Расположен по адресу: Уездная улица, 1.
Стоимость посещения зависит от дня недели и наличия ваших коньков. С собственными коньками вход обойдется от 200 до 250 рублей в будние дни и 400 рублей в выходные и праздники. Если вам нужен прокат коньков, к стоимости входа добавится 300 рублей.
Входные билеты не являются почасовыми: оплата действует до конца сеанса, позволяя кататься столько, сколько пожелаете, пока сеанс не завершится. Для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий граждан предусмотрены скидки — их актуальные условия лучше уточнять непосредственно на месте. Дети ростом до 110 см могут кататься бесплатно.
Новый каток в Комарово Парк
Жителей Тюмени ждет открытие нового катка площадью 2000 квадратных метров, которое намечено на 18 декабря. Он будет расположен по адресу: ул. Фармана Салманова, 2.
Помимо большой ледовой арены, здесь обещают пункт проката коньков, а также лыжные трассы и снежные горки для самых маленьких посетителей. Торжественное открытие катка будет особенно ярким благодаря выступлению Ильи Авербуха и его ледового шоу. Подробный прайс на катание организаторы пока не составили, но, по словам бизнесмена Александра Андросова, цены будут средними по городу.
«Улетный каток»
Один из самых популярных и доступных катков города, расположенный прямо на Цветном бульваре, распахнет свои двери для посетителей 20 декабря. Каток, площадь которого превышает 4000 квадратных метров, займет то же место, что и в прошлом году.
Его главное преимущество — бесплатный вход для тех, кто приходит со своими коньками. Если же инвентарь вам необходим, прокат одной пары коньков обойдется в 300 рублей за час плюс залог в 1000 рублей. Выдача спортивного инвентаря осуществляется до 21:00, а аренда коньков рассчитана на один сеанс катания продолжительностью 1 час.
Каток на «Набережной»
На набережной около моста Влюбленных зимой заливают каток площадью 2000 квадратных метров. В прокате будет доступна коллекция коньков разных размеров (с 28 по 48 размеры). Во время работы проката на ледовой площадке будет звучать музыка. С катка открывается вид на Туру и Мост влюбленных, который подсвечивается по вечерам.
Эта площадка, по словам организаторов, заработает во второй половине декабря. Вход на каток бесплатный, но придется заплатить за аренду -100 рублей и 150 рублей за заточку коньков. Режим работы обычно с 11:00 до 23:00, уточнить актуальную информацию лучше перед посещением.
Каток в СК «Прибой»
Спортивный комплекс «Прибой» по адресу проспект Борцов Октября также планирует открыть свою ледовую площадку к зимнему сезону, это произойдет предположительно в декабре 2025 года. Точная дата пока не объявлена. Ориентировочные цены- для взрослых и детей от 6 лет: около 500 рублей за сеанс. Для детей до 6 лет: 250 рублей за сеанс. Аренда коньков: 200 рублей.
Бесплатный каток на пруду Утином
В январе 2026 года на пруду Утином планируется открытие бесплатного катка, что станет еще одной доступной зоной для зимнего отдыха. Там можно будет покататься бесплатно на своих коньках. Размер катка будет определен после становления крепкого льда.
