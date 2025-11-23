Где покататься на коньках в Тюмени этой зимой

В Тюмени в декабре 2025 года заработают сразу несколько открытых катков Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Зима в Тюмени понемногу вступает в свои права, а вместе с ней приходит и время для традиционных зимних забав. Одной из самых любимых у тюменцев остается катание на коньках. Городские власти и частные инвесторы уже вовсю готовят для жителей Тюмени несколько открытых ледовых площадок, где можно будет активно провести время.

В этом сезоне тюменцев ждут как уже полюбившиеся места для катания, так и совершенно новые объекты. URA.RU подготовило список мест, где и когда можно будет встать на лед этой зимой, и сколько это будет стоить.

Каток «Сердце Тюмени»

Полноценное открытие этого катка запланировано на 5 декабря. В настоящее время он уже работает в техническом режиме, но с некоторыми ограничениями: залита не вся площадь льда, а число посетителей строго лимитировано. Расположен по адресу: Уездная улица, 1.

Продолжение после рекламы

Стоимость посещения зависит от дня недели и наличия ваших коньков. С собственными коньками вход обойдется от 200 до 250 рублей в будние дни и 400 рублей в выходные и праздники. Если вам нужен прокат коньков, к стоимости входа добавится 300 рублей.

Входные билеты не являются почасовыми: оплата действует до конца сеанса, позволяя кататься столько, сколько пожелаете, пока сеанс не завершится. Для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий граждан предусмотрены скидки — их актуальные условия лучше уточнять непосредственно на месте. Дети ростом до 110 см могут кататься бесплатно.

Новый каток в Комарово Парк

Жителей Тюмени ждет открытие нового катка площадью 2000 квадратных метров, которое намечено на 18 декабря. Он будет расположен по адресу: ул. Фармана Салманова, 2.

Помимо большой ледовой арены, здесь обещают пункт проката коньков, а также лыжные трассы и снежные горки для самых маленьких посетителей. Торжественное открытие катка будет особенно ярким благодаря выступлению Ильи Авербуха и его ледового шоу. Подробный прайс на катание организаторы пока не составили, но, по словам бизнесмена Александра Андросова, цены будут средними по городу.

«Улетный каток»

Один из самых популярных и доступных катков города, расположенный прямо на Цветном бульваре, распахнет свои двери для посетителей 20 декабря. Каток, площадь которого превышает 4000 квадратных метров, займет то же место, что и в прошлом году.

Его главное преимущество — бесплатный вход для тех, кто приходит со своими коньками. Если же инвентарь вам необходим, прокат одной пары коньков обойдется в 300 рублей за час плюс залог в 1000 рублей. Выдача спортивного инвентаря осуществляется до 21:00, а аренда коньков рассчитана на один сеанс катания продолжительностью 1 час.

Каток на «Набережной»

На набережной около моста Влюбленных зимой заливают каток площадью 2000 квадратных метров. В прокате будет доступна коллекция коньков разных размеров (с 28 по 48 размеры). Во время работы проката на ледовой площадке будет звучать музыка. С катка открывается вид на Туру и Мост влюбленных, который подсвечивается по вечерам.

Эта площадка, по словам организаторов, заработает во второй половине декабря. Вход на каток бесплатный, но придется заплатить за аренду -100 рублей и 150 рублей за заточку коньков. Режим работы обычно с 11:00 до 23:00, уточнить актуальную информацию лучше перед посещением.

Продолжение после рекламы

Каток в СК «Прибой»

Спортивный комплекс «Прибой» по адресу проспект Борцов Октября также планирует открыть свою ледовую площадку к зимнему сезону, это произойдет предположительно в декабре 2025 года. Точная дата пока не объявлена. Ориентировочные цены- для взрослых и детей от 6 лет: около 500 рублей за сеанс. Для детей до 6 лет: 250 рублей за сеанс. Аренда коньков: 200 рублей.

Бесплатный каток на пруду Утином