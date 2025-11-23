Как инвалидам в Тюменской области получить инвалидное кресло или трость бесплатно

Для жителей региона доступна программа по получению технических средств реабилитации бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU

Чтобы упростить жизнь и быт людям с ограниченными возможностями, были придуманы технические средства реабилитации: трости, инвалидные коляски. А их жители Тюменской области могут получить бесплатно. Как тюменцам оформить данную льготу — в материале URA.RU.

Кому доступны технические средства реабилитации

Право на получение инвалидных колясок, специальных кроватей, ходунков или средств иных видов доступно для всех категорий инвалидов. Однако стоит понимать, что получение данных устройств должно быть прописано в индивидуальной программе реабилитации. Это план медицинского и социального восстановления человека с инвалидностью. Его назначают после прохождения медико-социальной экспертизы.

Виды технических средств реабилитации

Всего есть несколько групп средств реабилитации, которые тюменцы с ограничениями здоровья могут получить. Среди них приспособления для перемещения (трости, опоры, ходунки, кресла-коляски), протезы, устройства для слабовидящих и слышащих. Отдельно выделяют средства против пролежней, а также мебель для лежачих пациентов. Также тюменцы могут рассчитывать на приспособления для мытья, если они необходимы.

Продолжение после рекламы

Как бесплатно получить средства реабилитации

Чтобы жителям региона доставили необходимые для жизни устройства бесплатно, им необходимо обратиться в ближайший центр МФЦ или оформить заявку на сайте Госуслуг. Срок выдачи изделия различен. Если заявка подана, например, на инвалидное кресло, то дата доставки определяется наличием действующего государственного контракта. Если он активен, то изделие будет предоставлено в течение 15 дней, а для паллиативных больных — в течение 7 дней.