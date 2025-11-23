В Тюменской области на трассе ограничено движение

Мешает движению машин транспортное средство на проезжей части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 81-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе движение осуществляется по одной полосе. Об этом водителей предупредили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 81-м километре (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.