Общество

Транспорт

В Тюменской области на трассе ограничено движение

23 ноября 2025 в 17:48
Мешает движению машин транспортное средство на проезжей части

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 81-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе движение осуществляется по одной полосе. Об этом водителей предупредили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 81-м километре (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

Ограничение действует на участке трассы в сторону города Омска. Уточняется, что виной всему — транспортное средство на проезжей части.

