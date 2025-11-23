Пожар начался вечером 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени вечером 23 ноября в районе Дома обороны прозвучал громкий хлопок, а после начался пожар в строящемся многоэтажном доме. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Хлопок и пожар на строящейся многоэтажке в Тюмени напугал жителей района Дома обороны. Пишут, что возгорание произошло на стройке ЖК „Фатера“ после громкого хлопка», — поделились очевидцы в telegram-канале «Сова сказала».

На опубликованном в сети видео пламя огня охватило часть верхнего этажа здания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.