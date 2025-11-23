Тюмень охватят гололед и мокрый снег с дождем

Ветер западный со скоростью 2 м/с, местами 17 м/с Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 23 ноября температура воздуха составит 4 градуса. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 23 ноября температура наружного воздуха составит от -4 до +4 градусов. Утро: туман, небольшие осадки, неба не видно. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду, местами могут достигать 17 м/с. Влажность воздуха — 78%.

