Кадыров пообещал найти и «вылечить» авторов фейков о погибших в пожаре детях

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал найти авторов фейковых сообщений о гибели детей во время пожара в торговом центре в Грозном. Об этом он сообщил журналистам.
«Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» — приводит слова Кадырова РИА «Новости».
По его словам, распространение подобных сообщений — болезнь, которую надо лечить, уточняет деловое издание «ВЗГЛЯД». «Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — добавил глава Чечни.
Пожар в ТРЦ «Гранд-Парк» произошел 19 сентября. Его площадь составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 50 человек, ликвидировать огонь удалось через полтора часа. По данным МЧС республики, в момент пожара в ТРЦ находились около тысячи человек. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что при пожаре в «Гранд-Парке» никто не пострадал, отмечает «