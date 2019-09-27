Кадыров пообещал найти и «вылечить» авторов фейков о погибших в пожаре детях

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров считает распространение фейков болезньюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал найти авторов фейковых сообщений о гибели детей во время пожара в торговом центре в Грозном. Об этом он сообщил журналистам.

«Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» — приводит слова Кадырова РИА «Новости».

По его словам, распространение подобных сообщений — болезнь, которую надо лечить, уточняет деловое издание «ВЗГЛЯД». «Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — добавил глава Чечни.

Пожар в ТРЦ «Гранд-Парк» произошел 19 сентября. Его площадь составила 700 квадратных метров. В тушении участвовали 50 человек, ликвидировать огонь удалось через полтора часа. По данным МЧС республики, в момент пожара в ТРЦ находились около тысячи человек. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что при пожаре в «Гранд-Парке» никто не пострадал, отмечает «Царьград».

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