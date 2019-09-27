Участник «банды ФСБ» может получить пожизненный срок

Приговор участнику банды вынесут в октябре Фото: Илья Московец © URA.RU

Участник «банды ФСБ» Евгений Гладких, промышлявшей в Тюмени почти десять лет, может получить пожизненное наказание. В Уральском окружном военном суде рассматривается дело сразу двух участников группировки.

Изолировать от общества экс-прапорщика ФСБ на пожизненный срок требует сторона обвинения, сообщает 72.ru. Его подельнику и коллеге, бывшему детскому тренеру по самбо и экс-сотруднику ФСБ Александру Кобылину, прокурор просит назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы.

В Уральском окружном военном суде информацию не комментируют. Однако «URA.RU» сообщили, что приговор будет вынесен в октябре. Сейчас суд находится в «совещательной комнате».

Ранее агентство сообщало, что по делу «банды ФСБ» уже был осужден один участник — Алексей Коротков. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей.

В группировку входили несколько сотрудников тюменского ФСБ: лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких, тренер по самбо Александр Кобылин. К ним присоединился безработный Сергей Синяков. Возглавлял банду капитан ФСБ Владимир Гилев, он покончил с собой в СИЗО. Следствие разыскивает еще одного участника — оперуполномоченного МВД Сергея Зозулю, который сбежал и объявлен в розыск через Интерпол. Согласно данным следствия, по делу «банды ФСБ» доказано 18 убийств, их общее число доходит до 50.