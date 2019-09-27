Кремль высказался о реформе избирательного законодательства

В Кремле пока не приняли окончательного решения, реформировать ли избирательное законодательство в России. Как объяснил в ходе конференц-колла 27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос пока обсуждают специалисты.
«Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения. Безусловно, мнение [руководителя ЦИК РФ] Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание. Есть и другие точки зрения», — сказал Песков, уточнив, что не отвергаются ни вариант реформирования законодательства, ни вариант «оставить все как есть».
Изменения в закон о выборах ЦИК планирует вынести на обсуждение рабочей группы при администрации президента. Среди ключевых предложений Памфиловой: предложение установить лимит 5% на выборах глав регионов и заксобраний для сбора подписей муниципальных кандидатов.
Помимо этого, руководитель ЦИК хочет установить ограничение в 0,5% подписей избирателей, необходимых на любом уровне для выдвижения в депутаты. В данный момент барьер составляет 3%. Кроме того, есть предложение возложить персональную ответственность на председателей избиркомов за нарушения на их участках и выбирать руководителей избиркомов по предложению региональных комиссий.