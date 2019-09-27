Заслуженный пилот рассказал, почему переименование не поможет «Суперджету»

Superjet не спасет ребрендинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Переименование Sukhoi Superjet 100 не даст никаких результатов компании-разработчику, уверен заслуженный пилот России Юрий Сытник. По мнению эксперта, гораздо логичнее «технически доработать машину».

«Нужно еще 3-5 лет, чтоб этот самолет довели до кондиции, который был бы не хуже Airbus и Boeing. А он будет таким, потому что у нас очень хорошее конструкторское бюро и инженеры. Не переживайте, через пять лет это будет прекрасная машина, как бы ее не назвали», — отметил Сытник в беседе с «URA.RU».

Ранее создатели Sukhoi Superjet 100 заявили ТАСС, что воздушному судну предстоит пройти комплексную модернизацию, чтобы повысить надежность и усовершенствовать другие характеристики. При этом о грядущем ребрендинге авиалайнера сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он говорил, что название самолета могут отныне писать кириллицей, а для Superjet начнут изготавливать больше отечественных деталей, передает «Национальная служба новостей».