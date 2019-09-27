26 сентября 2019

Челябинский губернатор испортил отпуск мэру. ВИДЕО

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Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер требует вовремя включать тепло в домах челябинцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вызвал из отпуска и. о. главы Карталинского района Сергея Ломовцева и потребовал немедленно обеспечить теплом жителей поселка Еленинка и Новокаолиновый. Жители обратились к главе региона в его аккаунт в соцсети Instagram. Проблемы есть и в городе Карталы.

Текслер потребовал, чтобы его соединили с Ломовцевым, который в этот момент отдыхал в Краснодарском крае. «Ваши заместители не могут мне внятно объяснить, когда начнется отопительный сезон», — заявил губернатор. Глава региона во время телефонного разговора с Ломовцевым сообщил, что отзывает его из отпуска. Ранее Текслер в жесткой форме потребовал от глав городов и районов обеспечить беспрепятственное вхождение муниципалитетов в зиму.

На сегодняшний день одним из самых проблемных городов остается Златоуст, где в том числе за срыв подготовки к отопительному сезону был отправлен в отставку мэр Вячеслав Жилин.

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