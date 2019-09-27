Воры в законе начали отказываться от своих главных принципов

Криминальные авторитеты в последние годы стали иначе относиться к вопросу освещения личной жизни и теперь не гнушаются выставлять напоказ свои отношения с женщинами. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов.
Ярким примером того, что воры в законе начали по-новому относиться к тайне личной жизни, служит видео, которое опубликовал Лоту Гули (Надир Салифов). В ролике авторитет на праздничном вечере танцует с неизвестной женщиной в красном платье. По мнению Харламова, это свидетельствует о влиянии интернета и соцсетей на преступный мир. «Сейчас вообще все изменилось в этой части. Он [Гули] ничем не отличается и, видимо, хочет показать, что ему ничто не чуждо, в том числе пребывание в окружении прекрасных дам», — предположил эксперт.
Харламов заметил, что в криминальной среде стали «более толерантно, адекватно и с пониманием» воспринимать подобные вещи. Он считает, что на репутации Гули такое видео не отразится, поскольку вор в законе всего лишь показал, как он живет.
Многие криминальные авторитеты прошлых лет были убеждены, что связь с женщиной для вора в законе — это позор. Считалось, что избранницы могли оказывать негативное влияние даже на самых могущественных авторитетов. Поэтому отношения с девушками или огласка этого факта в преступном мире были под запретом.