«Газинком» продает магазины на Ямале за 28,4 млн рулей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» через дочерние структуры избавляется от непрофильных активов на Ямале. Всего в округе продается 38 объектов энергетической компании. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. До конца сентября компания «Газинком» (дочерняя структура «Газпрома») проведет три аукциона по продаже магазинов в округе общей суммой в 28,4 млн рублей.

Компания продает здание магазина «Невский» в Ноябрьске за 21,7 млн рублей, магазин «Метелица» в поселке Пангоды за 2,84 млн рублей и магазин «Продукты» в Лесном за 3,84 млн рублей. По всем аукционам прием заявок завершился еще 23 сентября. Сама продажа состоится уже 30 сентября. ЗАО «Газинком» является агентом по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Компанией владеет «Газпром Управление Активами».

Также дочерние структуры энергетической корпорации продают базу отдыха на реке Пур (88,3 млн рублей, «Газпром добыча Уренгой»), зону активного отдыха в Ноябрьске (557,3 млн рублей, «Газпром добыча Ноябрьск») и оздоровительный комплекс «Белый Кречет» (25,8 млн рублей, «Газпром добыча Уренгой»).

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Газпром добыча Уренгой» уже пыталось продать непрофильные активы — две базы отдыха общей стоимостью более 123 млн рублей. С первого раза избавиться от них компании не удалось.