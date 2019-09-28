Экономист назвал причины нежизнеспособности новой пенсионной системы

Россияне предпочтут получать более высокую зарплату вместо того, чтобы отчислять деньги в Пенсионный фонд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне предпочтут оставлять у себя часть зарплаты, предназначенную для пенсионных накоплений, вместо того чтобы рассчитывать на высокую пенсию через несколько лет. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился экономист Константин Селянин, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о нежизнеспособности гарантированного пенсионного продукта.

«Самое главное — законопроект предполагает, что люди добровольно будут отчислять часть своей зарплаты на пенсионные накопления — от 0 до 6%. Каждый столкнется с выбором — либо получить чуть большую зарплату сейчас, или что-то отчислять в Пенсионный фонд в надежде на то, что при выходе на пенсию это обернется какими-то достойными деньгами», — объяснил экономист суть законопроекта Минфина.

В результате большинство россиян не примет никакого решения, а предпочтут получить эти деньги сегодня и не инвестировать их в свою пенсию, уверен Селянин. «По опросам, у двух третей людей нет личных сбережений, и, соответственно, они не будут отчислять их в Пенсионный фонд», — заключил экономист

Как писало «URA.RU», накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала предложения Минфина о гарантированном пенсионном продукте. По словам сенатора, новая система накопительных пенсий может не заработать из-за того, что большинству россиян не хватает денег, чтобы откладывать их.