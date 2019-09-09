Раскрыты подробности новой пенсионной системы

Россиян будут привлекать в систему налоговыми послаблениями Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В случае подключения к системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП) граждане и работодатели получат налоговые льготы. Об этом сообщили в Минфине РФ.

«Участник-физлицо новой накопительной системы не будет платить подоходный налог с суммы накопительного взноса, а юрлиц освободят от уплаты социальных страховых взносов с суммы накопительного отчисления за работника», — приводит «Московский комсомолец» слова старшего научного сотрудника Центра финансовых исследований НИФИ Минфина России Татьяны Омельчук. Процент, который будет высчитываться из зарплаты, не называется. Ранее обсуждалась доля в 6%. Работники будут уплачивать ее сверх 22% взносов в обязательную пенсионную систему.

Новая система — попытка государства сделать типовой пенсионный продукт, который смогут использовать негосударственные фонды, сообщил «Ведомостям» гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его мнению, таким образом власти смогут лучше контролировать сферу. В беседе с « Коммерсантом » Якушев отметил, что ГПП — это индивидуальный пенсионный капитал «под другим соусом».

На данный момент Минфин не уточняет, как получить ГПП. Также не известно, можно ли будет присоединить к ГПП накопительную часть пенсии, если ее разморозят после 2021 года. Решение о нововведении будет приниматься в правительстве, уточняет VSE42.Ru.

Сейчас проект рассматривают в Минтруде. Подключение к системе будет осуществляться на добровольной основе. В качестве главной цели инициативы обозначалось создание стимулов для самостоятельного формирования пенсионных накоплений.