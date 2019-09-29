Правительство придумало, как россиянам взыскать долги по зарплате без суда

Работникам не придется ходить по судам, выбивая свою зарплату Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Работники смогут взыскать долг по зарплате с работодателя, не обращаясь в суд. В правительстве разработали упрощённую форму, благодаря которой в течении месяца можно получить заработанные деньги.

В законопроекте указано, что работник, не получивший вовремя зарплату, может обратиться в Государственную инспекцию труда, которая выпишет работодателю-должнику предписание об устранении нарушений. Если предписание не будет исполнено, то инспекция составит и направит исполнительный лист судебным приставам, поясняет «Российская газета». Однако в документе подчеркивается, что упрощенная форма может быть использована лишь в том случае, если зарплата была начислена и зафиксирована в платежных документах.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. Он подчеркнул, что в данный момент, обращение работников в суд требует много времени и денег на оплату юристов. Предполагается, что депутаты рассмотрят законодательную инициативу правительства до конца года.

Росстат посчитал, что на 1 сентября 2019 года долг работодателей перед сотрудниками составил 2,6 миллиарда рублей. В стране порядка 40 тысяч человек не получают вовремя заработанные деньги. Некоторые предприятия не рассчитались с работниками еще за 2017 год.