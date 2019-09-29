Украина обвинила Запад в предательстве

Западные страны перестали поддерживать Украину и «перешли на сторону» России, которая усилила свои позиции во всем мире. С таким мнением выступил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — рассказал эксперт в эфире интернет-канала UkrLife. По его словам, России удалось «заполнить вакуум», который возник из-за того, что США стремительно теряют свои позиции во всем мире, в том числе и в странах бывшего СССР.
Перепелица пришел в негодование из-за политики европейских лидеров. Он напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон намерен выстроить хорошие отношения с Россией, пишет агентство Nation News. По словам Перепелицы, сейчас Украина должна усилить свою армию и перейти к «активной обороне».
Отношения Кремля с Западом ухудшились после референдума в Крыму в 2014 году, когда местные жители проголосовали за присоединение к России, напоминает RT. Запад ввел санкции против России и обвинил ее во вмешательстве во внутренние дела многих стран.