28 сентября 2019

Волочкова показала свою квартиру. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова показала домашние интерьерыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова показала огромную лестницу и портрет в половину стены у себя дома. Фотографию в домашнем интерьере она выложила у себя в Instagram.

«Сегодня я тоже просто радуюсь домашнему дню», — похвасталась балерина. Дом Волочковой украшают большой портрет, который занимает почти половину стены, камин, старинные часы и большая лестница, ведущая на второй этаж. Возле камина красуются именные буквы «А. В». На переднем плане расположены диван, нежно-розовый ковер и журнальный столик, на котором стоят цветы и статуэтки.

Ранее «URA.RU» писало, что Волочкова показала своего кота, который помог ей справиться с хейтерами. Фото домашнего питомца артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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