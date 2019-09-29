Балерина Анастасия Волочкова показала огромную лестницу и портрет в половину стены у себя дома. Фотографию в домашнем интерьере она выложила у себя в Instagram.
«Сегодня я тоже просто радуюсь домашнему дню», — похвасталась балерина. Дом Волочковой украшают большой портрет, который занимает почти половину стены, камин, старинные часы и большая лестница, ведущая на второй этаж. Возле камина красуются именные буквы «А. В». На переднем плане расположены диван, нежно-розовый ковер и журнальный столик, на котором стоят цветы и статуэтки.
Ранее «URA.RU» писало, что Волочкова показала своего кота, который помог ей справиться с хейтерами. Фото домашнего питомца артистка опубликовала на своей странице в Instagram.