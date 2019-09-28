27 сентября 2019

Волочкова показала своего кота. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Телеведущая посоветовала хейтерам заняться своей жизньюФото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова показала своего кота, который помог ей справиться с хейтерами. Фото домашнего питомца артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Наш котик Лакки просто в шоке от того, что пишут тут неадекватные люди. Но Лакки мне подсказал, что когда пишут придурки и моральные уроды, то не надо обращать внимание», — подписала фотографию Волочкова. В посте она также посоветовала людям, которые пишут негативные сообщения, заняться собственной жизнью.

Недавно балерина побывала на телешоу «Битва экстрасенсов», напоминает агентство Nation News. Волочкова сообщила, что участники программы пытались угадать, кто она. Волочкова также раскрыла причину частых ссор с телеведущей Ксенией Собчак. По её словам, Собчак ей завидует, поскольку тоже мечтала связать жизнь с балетом.

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Наш котик Лакки просто в шоке от того, что пишут тут не адекватные люди..???????? Но, Лакки мне подсказал, , что когда пишут придурки и моральные уроды, то не надо обращать внимание. ???? Пролистните в карусели ????Какие боты пишут нулевые..???? Люди! Куда катится мир?! Хотите честно скажу???????? Мне абсолютно все равно, что обо мне думают люди, которые даже не знакомы со мной..???? Мне значимо то, что думает обо мне тот человек, который находится со мной именно сейчас!?????? И шпагат мой ему интереснее, чем то, что тут пишут???? Шок, правда. ???? Неужели многие думают, что нам эта нелепая писанина интересна????? Мои дорогие, займитесь своей жизнью!???? Не стоит лезть в мою жизнь, в мою душу, в мою постель, в мою тарелку (в которой ничего и нет, кроме листьев и вареных всмятку яиц), в мой бокал, в мою ледяную купель и баню( а это многим не под силу), . ???? Когда у людей есть любовь и счастье, то им точно не до моей постели, моего мангала, и моего счастья.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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© Служба новостей «URA.RU»
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