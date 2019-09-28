Балерина Анастасия Волочкова показала своего кота, который помог ей справиться с хейтерами. Фото домашнего питомца артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Наш котик Лакки просто в шоке от того, что пишут тут неадекватные люди. Но Лакки мне подсказал, что когда пишут придурки и моральные уроды, то не надо обращать внимание», — подписала фотографию Волочкова. В посте она также посоветовала людям, которые пишут негативные сообщения, заняться собственной жизнью.
Недавно балерина побывала на телешоу «Битва экстрасенсов», напоминает агентство Nation News. Волочкова сообщила, что участники программы пытались угадать, кто она. Волочкова также раскрыла причину частых ссор с телеведущей Ксенией Собчак. По её словам, Собчак ей завидует, поскольку тоже мечтала связать жизнь с балетом.