Адвокат объяснил, почему «общак» российских воров могут переправить в Турцию

Инициатором перевоза общака в Турцию стал вор в законе Гела Гальский Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию. Причина — «общак» должен всегда находиться при воре, который за него отвечает, рассказал корреспонденту «URA.RU» адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Если вор отвечает за „общак“, то он должен быть при воре. Ответственный должен иметь непосредственный доступ к деньгам и осуществлять контроль за расходованием и сохранностью средств», — объяснил правозащитник. Миронов подчеркнул, что хранение «общака» криминального сообщества одной страны на территории другого государства не противоречит воровским понятиям.

Ранее стало известно, что главная касса российского преступного сообщества в ближайшее время может переместиться в Турцию. Инициатором такого решения является вор в законе Гела Гальский (Гела Кардава), который недавно был амнистирован.