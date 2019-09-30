Захарова объяснила, почему Лавров полетел в США, несмотря на скандал с визами

Мария Захарова объяснила решение Лаврова не повторять «подвиг Примакова» по пути в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия пытается сократить ущерб, на который рассчитывал Белый дом, когда решил не выдавать визы российским дипломатам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

«Сейчас задачи совершенно иные — как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — заявила Захарова в эфире программы «Большая игра». Так официальный представитель МИД ответила на вопрос, «было ли искушение» у министра развернуть самолет над Атлантикой и не полететь в США, как в 1999 году сделал бывший глава МИД Евгений Примаков, отмечает RT.

Ранее «URA.RU» писало, что несколько членов российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз из США российской делегации, передает агентство Nation News.

24 марта 1999 года Примаков в небе над Атлантикой развернул правительственный самолет обратно в Москву, выразив тем самым протест России против начавшейся военной операции НАТО в Югославии.