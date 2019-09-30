В зауральском селе закрыли школу из-за отсутствия отопления и воды

Батареи в Глядянской школе остаются холодными Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Глядянское Притобольного района Курганской области не работает школа, жалуются местные жители в соцсетях. Это подтвердил глава района Дмитрий Лесовой. По его словам, занятия приостановлены из-за прорыва водопровода, однако тепло в школу только планируют запустить.

«В селе Глядянском Притобольного района нет отопления, закрыта школа. В квартирах +10, в кочегарках нет никаких подвижек. Глава кормит население одними обещаниями», — написала одна из жительниц села на своей страничке «ВКонтакте». «Сегодня идет устранение порыва, отопление сегодня планируем подать в школу», — уточнил в разговоре с «URA.RU» Дмитрий Лесовой. Он заверил, что школа начнет работу сразу после устранения аварии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что около 400 домов в Кургане остались без отопления из-за того, что обслуживающие их управляющие компании не подготовили здания. Работа по запуску тепла продолжается.