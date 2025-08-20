20 августа 2025

ЦАХАЛ начал наступление на Газу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цахал закрепился на окраинах Газы
Цахал закрепился на окраинах Газы Фото:

Израильская армия начала наступление на город Газа и установила контроль над его окраинами. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — заявил бригадный генерал Эффи Дефрина, официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он подчеркнул, что в настоящее время израильские военные удерживают позиции на периферии города.

Решение о начале оккупации города Газа было принято израильским кабинетом министров по безопасности после длительных обсуждений, что стало продолжением эскалации конфликта, начавшейся с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и в дальнейшем передать управление новому гражданскому правительству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия начала наступление на город Газа и установила контроль над его окраинами. Об этом сообщает издание Jerusalem Post. «ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — заявил бригадный генерал Эффи Дефрина, официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он подчеркнул, что в настоящее время израильские военные удерживают позиции на периферии города. Решение о начале оккупации города Газа было принято израильским кабинетом министров по безопасности после длительных обсуждений, что стало продолжением эскалации конфликта, начавшейся с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и в дальнейшем передать управление новому гражданскому правительству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...