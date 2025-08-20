Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
21:30
Тюменский девелопер предложил строить больше парков аттракционов
21:20
Куда сходить в Тюмени на выходных: концерт джаза, выставка насекомых и «Абалак Рок Фест». Афиша
21:15
Имущество осужденного экс-замминистра Тимура Иванова требуют отдать государству
Редактора URA.RU Аллаярова перед допросом из СИЗО перевели в колонию, где пытали людей
21:14
Полезны не для всех: диетолог рассказала, кому категорически нельзя яблоки
21:11
В ХМАО ввели выплаты для бизнеса за трудоустройство ветеранов СВО
21:05
США ввели санкции против сотрудников МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Украина не смогла скрыть шокирующие потери на фронте: детали мощной хакерской операции
21:04
Ямальская идентичность и брендинг: в ЯНАО подготовили новую линейку одежды и аксессуаров. Фото
21:02
«Никто не ограничится выходом в Суперлигу»: наставник «Факела» о начале новой эпохи футзала в ХМАО
21:00
Девушку погибшего во время штурма военного Эрнеста объявили в розыск в России
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
21:00
Масштабная застройка и смена директоров в школах Кургана: главные новости за 20 августа
20:56
В Екатеринбурге суд наказал скандальную IT-компанию: подробности
20:53
Нидерланды отправят 300 военных «для содействия Украине» в Польшу
Агрессивное нагнетание обстановки и гарантии безопасности: что Лавров сказал про ситуацию на Украине
20:52
Бесплатные кинопоказы устраивает Пермская синематека в «Кристалле»
20:50
Губернатор ЯНАО Артюхов ответил на вопросы ноябрян: как это было
20:48
Владелец автосалона в Перми рассказал, как выгодно купить европейскую иномарку
1
Путин телефонным звонком приблизил личную встречу с Зеленским
20:45
Челябинцев на выходных ждут автогонки, концерт группы «Братья Грим» и фестивали. Афиша
20:39
Имущество Тимура Иванову требуют отдать государству
20:36
Во время встречи с губернатором жители Ноябрьска попросили отремонтировать вокзал
Путин создает новый образ губернаторов
20:30
Президент Финляндии предложил США вообразить потерю пяти штатов
2
20:30
Нижневартовск отметит День флага концертом и патриотическим квартирником
20:29
Тысячи жителей Курганской области подали заявления для онлайн-голосования
Бросил больную мать и оплатил лечение отца в России: драма семьи главкома ВСУ Александра Сырского
20:24
Якутского депутата лишат мандата за сепаратистские высказывания. Инсайд
20:20
Выросло число погибших после взрыва в Рязанской области
20:20
«Тюменская грязь очень сильна»: судьбу санатория в Ноябрьске окончательно решил губернатор Артюхов
В России достроят важную дорогу, чтобы сдержать цены на импорт
20:20
Жителей Сургута зовут на выставку овощей-гигантов и музыкальный фестиваль
20:17
Нидерланды направят сотни военных для поддержки Украины
20:17
Екатеринбуржец купил дорогущий фен «Дайсон», а получил бутылку
Ликвидированы украинские диверсанты, готовившие теракты в России: что известно об операции ФСБ. Видео
20:15
В Миассе муж из обреза застрелил молодую жену-учительницу
20:12
Европейская страна начала подготовку к отправке войск на Украину
20:11
Два повышения пенсий в 2026 году: как и когда изменятся выплаты
1
Личная встреча Путина и Зеленского уже готовится: что известно о возможных переговорах двух президентов
20:10
Хор Турецкого выступил на концерте в честь Дня флага в Сургуте. Видео
20:10
В Ханты-Мансийске попрощаются с летом застольем под баян и танцами на природе
20:01
В Шереметьево стали штрафовать таксистов-зазывал
1
«Ведомости» нарекли Бастрыкина кандидатом в главы Верховного суда: чем известен председатель СК, биография
20:00
В школах Сургута установили камеры с распознаванием лиц
19:59
Украина отказалась признавать потери в 1,7 млн солдат ВСУ
19:56
Следком ЯНАО завершил расследование дела о гибели школьника из-за снегоуборщиков
Десяток стран отправит войска на Украину: что это значит для России
19:55
Следователи начали проверку после гибели альпинистов из Перми в Приэльбрусье
19:54
Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 26
19:51
Пермский тракт полностью перекроют в обе стороны
«Будите его — он губернатор»
19:50
В Тобольске появится амфитеатр
19:47
Артюхов: «Ямал никогда не был центром олимпийской подготовки и не должен быть»
19:45
Россия и Беларусь объявили о запуске инновационной экологической технологии
Бригада ВСУ в Сумской области «исчерпалась» после работы ВС РФ: карта СВО 20 августа
19:45
Стало известно, когда появится тир в Ноябрьске
19:43
На учениях флота беспилотников США для борьбы с Китаем произошел инцидент
19:42
В тюменских лесах пошли черные лисички. Фото
Десятки дронов атаковали Россию в ночь на 20 августа: карта ударов БПЛА
19:29
День флага России 2025: 10 ярких картинок и лучших поздравлений
19:26
Стали известны личности погибших в Приэльбрусье пермяков
19:26
Агента спецслужб Украины внесли в список террористов после теракта в ХМАО
Украина атаковала пять регионов России. Онлайн-трансляция
19:22
В Челябинске показали плакаты, которые повесят на избирательных участках. Фото
19:20
В ЯНАО могут начать компенсировать аренду жилья для приезжих специалистов
19:19
Задержан лидер «Русской общины» в Калужской области
Где пройдет встреча Путина и Зеленского: версии
19:19
«Царская селедка»: чем уникальна деликатесная рыба из ХМАО, которую подавали к столу Сталина и Черчилля
19:13
В Тюмени нашли идеальное место для размещения высоток в стиле «Москва-сити»
1
19:12
В Тюмень вернется жара
Белый дом осудил Байдена за СВО, условие для «хорошей сделки»: Вашингтон сделал заявление по Украине
19:07
«Страна»: Запад начал операцию по отстранению Зеленского
19:00
В Кургане с семьи избитого в лагере ребенка обидчики пытаются взыскать деньги. Видео
18:58
МИД РФ ответило Великобритании антисанкциями, закрыв въезд для 21 подданного
18:57
В Челябинской области перестали принимать заявления в ГАИ через Госуслуги
18:53
Губернатор ЯНАО раскрыл, будет ли «Честный маршрут» проводиться в следующем году
18:50
В Екатеринбурге нашли пенсионера, который три дня пролежал в траве. Видео
1
18:49
ВС России пресекли диверсию ВСУ в 72 километрах от Крыма. Видео
18:46
Ресторан Булановой, подаренный на свадьбу, получил убыток в 16 млн
18:39
В Тобольске появится новая набережная
18:37
Британия ввела санкции против киргизских компаний за связи с Россией
18:36
Индия снова закупает российскую нефть, игнорируя критику США
18:36
Звезды закатят две тусовки в Екатеринбурге, попасть сможет каждый: где искать артистов
18:36
Как защититься от мошенников в мессенджерах: на что обращать внимание
18:35
Пермские альпинисты погибли во время восхождения на Приэльбрусье
18:35
Когда пересаживать малину: инструкция от опытного садовода
18:34
Осужденная за пост дочери Ельцина топ-менеджер ЕЦ обжалует приговор
18:32
Россия ввела десятки ответных санкций против Великобритании
18:31
Пермская судоверфь готовится к выпуску судов на обновленной площадке. Фото, видео
18:30
Суд арестовал жительниц ХМАО, которых подозревают в убийстве землячки
18:28
В челябинском минэко подтвердили нашествие ядовитых пауков-ос и напомнили про штраф
18:28
В Тюмени ищут «шоколадного вора»
1
18:25
Ученые подготовили прогноз: насколько сильной будет магнитная буря 21 августа 2025
18:23
Ажиотаж на спорт: тюменцы активно записывают детей в секции через «Навигатор»
18:22
Нужен ли дублер Дзержинского и как впишется Сити у кладбища: известный девелопер о трансформации Тюмени
1
18:21
Замглавы Ельцин Центра оштрафовали за пост дочери Ельцина о дискредитации армии
1
18:17
Кадыров подарил чемпиону UFC 319 Чимаеву Maybach
18:17
МВД объявило в розыск скандального пикап-тренера Алекса Лесли
18:14
Журналистка «Дождя»* арестована заочно
18:14
В Челябинске один из самых больших разрывов в цене между новым жильем и вторичкой
18:12
Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft
18:06
В Екатеринбурге уральские бренды устроили показ мод с танцами и вокалом. Фото
18:04
Эскалатор зажевал руку двухлетнему мальчику в Екатеринбурге: главное о ЧП. Фото
18:03
Риелторы определили самые популярные районы Ханты-Мансийска
1
18:02
Под Челябинском начали ремонт дороги старым асфальтом
18:02
Что посмотреть в Иордании: лучшие места для туристов
18:00
В России предложили выдавать премии сотрудникам, работавшим 5 лет на одном месте
1
18:00
В Подмосковье открылся памятник Дарье Дугиной, погибшей три года назад. Фоторепортаж
18:00
От слесаря до сенатора: что известно о будущем члене Совфеда от заксобрания ЯНАО Ситникове
18:00
Двух пермских депутатов от КПРФ проверят на коррупцию
18:00
От национализированной фирмы ЮГК требуют обеспечить доступ к челябинскому озеру
17:58
Исчезнет ли пелядь из рациона ямальцев
17:55
«Он меня отравит»: свидетель Киркорова рассказал, как начинался роман певца с Пугачевой
17:53
В ХМАО установлен запрет на вылов знаменитой сосьвинской селедки
17:52
На Камчатке обозначили ключевую задачу мировой энергетической отрасли
17:51
МВД подвело первые итоги ограничения голосового трафика в WhatsApp* и Telegram
17:48
Пассажирке ямальской авиакомпании вернули испорченный чемодан
2
17:48
В ХМАО начались продажи самой полезной в мире ягоды
1
17:45
Дело на замглавы Ельцин Центра возбудили из-за поста дочери Ельцина
1
17:44
Легендарный богатырь, камень богини и открытка с ракетой: высотки Перми украшают гигантскими рисунками. Фото
17:43
Валерий Сухих: «Это главное событие 2025 года в Пермском крае»
17:40
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погиб человек
17:38
Лавров: возможный трехсторонний саммит по Украине не должен ухудшать конфликт
17:34
В Перми появится новый автовокзал
2
17:32
Панда Катюша отметит второй день рождения: судьба и миссия именинницы
17:32
В Екатеринбурге спасли шедевр, на котором неизвестные рисовали ручкой. Фото
17:30
Назван условие, когда прекращается оформление загранпаспорта
17:25
Задержанный челябинский экс-замгубернатора пока не выразил отношение к обвинению
17:25
День российского флага, выставки и мастер-классы: афиша мероприятий в Салехарде и Лабытнанги
17:23
Губернатор ХМАО сократил ставку зама, который уходит в отставку
17:23
Налог на удачу: новый тюменский миллионер лишится 400 000 рублей
17:23
Губернатор Шумков: военные получат дрон-детекторы и тепловизоры от Кургана. Фото
5
17:22
В Перми продлили срок проектирования «Дома музыки»
17:20
При свердловском мэре появится совет, которого нет ни у кого
17:18
В Тюмени запретят продавать алкоголь
17:18
Тюменские дружинники с помощью хитрости раскрыли «наливайку», нарушающую закон
17:17
В Брянской области погиб человек от украинской атаки
17:15
Обнародован список политзаключенных на Украине
17:15
Открытие площади Молодежи и музыкальный пикник: куда сходить в Новом Уренгое и Надыме. Афиша
17:15
Кто занимает особняк, где жил самый лучший глава Кургана. Фото, видео
1
17:14
СВР: Киев «заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды конфликта
17:14
Это настоящий северный Дубай: каким нейросеть увидела Новый Уренгой
3
17:13
Губернатор Пермского края Махонин оценил ремонт соцобъектов Кунгурского округа
17:12
Дело замглавы Ельцин Центра попросили рассмотреть в московском суде
17:10
Опальный олигарх из ЯНАО пережил три покушения и задолжал бюджету миллиард: что известно об Олеге Ситникове
17:09
В Польше разбился военный дрон
17:07
Управляющую ТЦ в Екатеринбурге, где мальчику оторвало руку, вызвали на допрос
17:07
В ХМАО на траcсе водитель насмерть сбил медведя. Фото
17:05
«От наборов для засолки до свежей зелени»: самые популярные покупки для домашних заготовок в Челябинске. Фото
17:05
Ноябрьск, Муравленко, Губкинский: куда сходить в трех самых южных городах Ямала. Афиша
17:03
Украинский дизайнер назвал новый костюм Зеленского «талисманом удачи Украины»
17:02
Какие спортивные мероприятия пройдут в Кургане на День города. Список
17:02
В СВР России сообщили, что у ВСУ не осталось наемников из Европы
17:01
Когда улучшится погода в Екатеринбурге и перестанет лить дождь
17:01
Ямальская шахматистка обыграла сильнейших соперниц на всероссийском турнире
17:01
Тюменская семья две недели не может похоронить родственника, погибшего на СВО
17:00
Какие праздники отмечают 21 августа 2025: что можно и нельзя делать
17:00
Челябинск отметит День флага РФ мастер-классами, танцевальными баттлами и встречей с космонавтом. Афиша
17:00
Убил прокурора и расчленил пятерых: чем известен иркутский депутат-бандит, хотевший сидеть в курганской ИК-2
16:59
Челябинцу, получившему 12 лет за диверсию, утвердили приговор
16:57
В Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за паводка
16:55
В Пермском крае накрыли крупную нарколабораторию. Видео
16:54
Отопление в домах Кургана появится после 15 сентября
1
16:52
Экс-депутата свердловского заксобрания отправили в СИЗО
16:52
Коньячный завод горит в Дербенте
2
16:52
Магнитогорские школьники стали лучшими на чемпионате робототехники в Китае
16:48
Возле тюменских школ могут появиться специальные заезды для высадки учеников
16:47
Шоу мыльных пузырей и сувениры из картона: в Шадринске пройдет необычный фестиваль
1
16:43
Лавров: в России готовы обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования
16:42
В Екатеринбурге заметили ястреба с кровавой добычей. Фото
1
16:40
«Банкрот, пенсионер, бизнесмен и ювелир»: чем занимаются фигуранты дела о поселке для VIP под Челябинском
1
16:38
В Ноябрьске торжественно открыли спорткомплекс «Факел». Видео
16:36
Курган богат талантами: три девушки из полиции стали лучшими на конкурсе профмастерства. Фото
16:30
Сальдо: три человека погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области
16:30
Женщину в Златоусте оставили без денег после капельницы от похмелья
16:29
Задержан россиянин, помогавший иностранцам обманывать в мессенджере МАХ
1
16:28
Лавров высказался о встрече Путина и Зеленского
16:25
В Сургуте составили карту умных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Фото
16:24
В Пермском крае резко вырастут доходы бюджета
16:22
Лавров указал, кто сможет обеспечить гарантии безопасности Украины
16:20
Пермская ЛДПР встала на защиту жителей тысячи бараков
16:20
На СВО погиб командир Красиков из Курганской области. Фото
16:17
Полицию Первоуральска возглавил полковник из Екатеринбурга. Фото
16:16
Челябинский экс-замгубернатора Уфимцев прилетел в Челябинск из Турции
16:16
В Тюмени на неделю перекроют улицу Егорьевскую
16:15
Перекрытый центр: какие дороги закроют в Шадринске на День города. Карта
16:15
Играл в КВН и конфликтовал с бизнесменами: чем запомнился ушедший в отставку мэр Нытвы
16:12
За гробами и камнями: туристам на кладбище расскажут, что скрывает шадринский некрополь. Фото
1
16:11
В музее Екатеринбурга вандалы изрисовали ручкой шедевр
16:10
Ведется ли за россиянами слежка через новый мессенджер MAX
1
16:10
Михаил Ефремов лечится в элитном санатории в Кисловодске после выхода из колонии
2
16:07
В Подмосковье открыли памятник публицисту Дугиной в третью годовщину ее смерти. Видео
16:07
Рюкзак за 14 тысяч, пенал за 3 тысячи: в Екатеринбурге продают дорогущую канцелярию. Фото
1
16:06
В Тюмени задержали мужчину, перевозившего из Челябинска крупную партию наркотиков
16:04
Студенткам начнут платить за беременность с сентября: как получить выплаты
16:00
«За 1,5 млн не купить достойную машину»: пермский автодилер о проблемах китайских иномарок и слежке Интерпола
15:59
Грузия требует, чтобы ЕС прекратил толкать Тбилиси на эскалацию конфликта с РФ
15:59
Лавров высказался о гарантиях безопасности Украины
15:58
В центре Тюмени произошла смертельная авария
15:53
Пермский завод показал процесс сборки электросудна, которое будет ходить по озеру Байкал. Фото
15:52
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями от встречи с Трампом в Анкоридже
15:51
В Челябинске откроет двери новая школа на 1,5 тысячи мест. Видео
15:50
Ветеран из ЯНАО, которому власти отказывали в выплатах, купил квартиру в Тюмени. Видео
15:48
На дорогах Тюменской области погибли десять детей
15:45
В Тюмени участковый устроил пьянку в отделе полиции и избил ногами девушку
15:45
Грозили расправой члену ОПГ: как в курганской колонии погасили конфликт, выслав бандита-убийцу по этапу
1
15:44
Жителям Тюмени предложили новую машину в обмен на покупки в торговом центре
15:43
Малыш, которому зажевало руку в эскалаторе в Екатеринбурге, останется без кисти
15:43
Еще одна страна подписала безвизовый режим с Россией
15:40
Мэрия Сургута отреагировала на жалобы горожан о поведении водителя маршрутки
15:38
Путину подарили шеврон, названный в честь подвига советских воинов. Видео
1
15:38
В Тюменской области простились со стрелком, погибшим на СВО
15:37
Легендарный хоккеист открыл масштабный турнир в Тульской области
1
15:37
Путин поговорил с Эрдоганом о встрече с Трампом
15:37
В курганской библиотеке появится гостиная и парадный зал с камином. Фото
3
15:35
Тусим в Кургане: бесплатное кино, арт, рок и семейный вайб в этот уик-энд. Афиша
3
15:34
В Челябинской области до 14 увеличилось число пунктов весогабаритного контроля
15:32
Черные точки у кошек: какие болезни скрывают угри на подбородке любимца
15:30
Обновление площадок и работы с ЖКХ: как власти Шадринска готовятся ко Дню города
15:30
В ХМАО осенью возобновят прямые рейсы в Дубай
15:29
Стало известно, автомобили каких цветов чаще предпочитают челябинцы
1
15:29
Пермские ученые рассказали, какие грибы опасно собирать в августе
15:28
На выборах пермского губернатора будут применяться бюллетени с суперзащитой
15:20
Mash: звезде «Ворониных» удалили опухоль
15:15
Екатеринбуржцев начали обманывать через мессенджер Max
1
15:12
Компания «Пермская судоверфь» раскрыла планы по строительству новых речных судов. Фото
15:11
На пермском кладбище сократили количество мест для захоронений
15:11
В Тюмени почти на два месяца перекроют дорогу
15:10
Суд начал изымать имущество экс-депутата Гаджиева*
15:04
В Перми закрывается шестой магазин известной обувной сети
15:01
МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области
15:00
В Кургане теплоэнергетики благоустраивают дороги после капремонта теплосети
15:00
В банке ХМАО нашли поддельные деньги
1
15:00
Челябинских детей на выходных ждут встреча с Соником, дебаты об ИИ и павлинья ферма
14:57
Спецпосланник Трампа заметил важную реакцию России после саммита на Аляске
14:55
Ространснадзор выявил сотни нарушений на танкерах России
14:54
В Тюмени затянулись сроки ремонта автовокзала
14:53
Вход для господ: в Дом декабристов в Кургане можно заходить через парадную, но это временно. Фото, видео
1
14:52
За нарушения правил использования электросамокатов в Челябинской области будут штрафовать
14:48
ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области
1
14:48
В Челябинской области острый дефицит каменщиков и электрогазосварщиков. Скрин
1
14:47
Под Тюменью кабанчики устроили себе водные процедуры. Видео
14:46
День флага России: история триколора и традиции праздника
14:45
Удар молнии оставил без света жителей поселков под Екатеринбургом
14:38
Чек растет, но расходы непосильные: почему тюменский бизнес избавляется от салонов красоты
1
14:38
ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области
14:37
Работодатели Челябинска получили поддержку при трудоустройстве бойцов СВО. Фото, видео
14:37
Мессенджер Max поможет защитить аккаунт на «Госуслугах». Видео
2
14:36
Власти Сургута повысят стоимость школьного питания
14:35
Строительство нового онкоцентра в Перми резко подорожает
14:33
Стало известно, сколько займет операция по спасению россиянки, застрявшей в горах Киргизии
14:33
Курганец незаконно запустил в небо дрон
14:32
Хирург за три минуты спас екатеринбуржца от последствий «взрыва» в голове. Фото
2
14:30
В Челябинске уберут переход на Комсомольском проспекте, чтобы увеличить пропускную способность дороги
1
14:27
Бастрыкин взял на контроль дело жительницы ХМАО, ставшей инвалидом после лечения
14:25
Дмитрия Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания
14:25
Завод курганского бизнесмена Баскаля отсудил миллионные долги у актива из холдинга челябинского олигарха
14:23
УК, бросившая на произвол судьбы челябинские дома, уходит из Карталов
14:23
Студенткам начнут платить пособия по беременности и родам с 1 сентября
1
14:22
В минздраве выступили с заявлением после новости о дефиците онкопрепаратов для свердловчан
14:21
Украинский футболист сбежал в Россию и сменил гражданство ради ростовского клуба
14:17
Хинштейн пошутил про освящение своего кабинета на фоне признания Смирнова в суде
14:16
Туман окутает Курган и Шадринск
14:15
Пассажир в Салехарде потерял сознание в самолете, направлявшемся в Тюмень
14:14
Посольство РФ в Киргизии участвует в спасении российской альпинистки Ноговицыной
1
14:14
Град побил теплицы, урожай и машины в Свердловской области. Фото, видео
14:13
На россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Турции, вновь завели дело
1
14:11
ВС РФ освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области и два пункта в ДНР
14:07
В Тюмени искусственный интеллект решает, какой бизнес получит деньги
14:07
Вице-спикером гордумы Тюмени станет бывший заместитель мэра. Инсайд
14:06
В Екатеринбурге ждут делегацию из ЕС
14:04
Бывший челябинский вице-губернатор Уфимцев добровольно сдался в руки правосудия
14:03
Губернатор Махонин поручил ликвидировать последствия смерча в Суксуне до холодов
14:00
В свердловских школах резко сократилось число детей мигрантов
13:58
Группа «АК-47» внезапно зацензурила свои легендарные треки
13:57
Десятки машин приехали на набережную Кургана, чтобы молодой человек сделал предложение девушке. Видео
2
13:55
Белый дом создал аккаунт в TikTok, который до этого хотел запретить
13:46
Полиция ХМАО поймала браконьеров, которые выловили 500 стерлядей. Видео
1
13:43
В Тюменской области автомобиль убил пассажира
1
13:42
Появилось видео задержания бывшего челябинского вице-губернатора Уфимцева
1
13:41
В новом Пермском зоопарке показали, как медведицы Мила и Парма переезжали в новый дом. Видео
13:40
Под Челябинском начали строить крупный распределительный центр для «Пятерочки»
13:39
В Перми советскую комедию «Любовь и голуби» перенесли на театральную сцену
13:38
В НАТО спорят из-за отправки войск на Украину
13:37
В Курганской области в огне погибли полуторагодовалый ребенок и двое взрослых. Видео
13:30
Что известно о деле с автоподставами, в которых обвиняют курганских сестер Камшиловых
13:29
В СК и МВД официально подтвердили задержание бывшего челябинского вице-губернатора
13:27
Челябинцы показали незаконный слив фекалий в реку Миасс. Фото, видео
1
13:23
Захарова посоветовала Киеву не прятаться за спинами народа
3
13:23
Комсомолец, банкир, политик: что известно о задержанном челябинском экс-замгубернатора Уфимцеве
13:20
Задержан бывший челябинский вице-губернатор Уфимцев
13:19
«Нам будет о чем поговорить»: Губернатор ЯНАО хочет познакомиться с основателем международной сети пиццерии
13:17
В Перми простятся с Андреем Барановым, которого разыскивали больше года
13:15
42 беспилотника за ночь: что известно о масштабной атаке на регионы России
13:13
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с юбилеем атомной промышленности России
13:12
Пермского коммунальщика осудили из-за ребенка, на которого упал снег с неочищенной крыши
1
13:11
ОМОН в Ноябрьске получил новое здание
1
13:08
ФСБ уничтожила троих диверсантов Киева, готовивших теракт в Брянской области
13:03
В России предложили платить премии к отпуску
3
13:01
В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь из-за ремонта
12:55
ФСБ ликвидировала работавших на Украину диверсантов в Брянской области
12:55
Неизвестный объект упал и взорвался в Польше
12:54
Игорь Николаев засудил жительницу Уфы из-за своей коронной фразы
7
12:52
Червь на тарелке и конский ценник: топ заведений Екатеринбурга с самым низким рейтингом
7
12:50
Отец главкома ВСУ при смерти: что известно об отношениях Сырского с родителями
29
12:46
«Был любимцем всего ЖК»: в Краснодарском крае дети подозреваются в расправе над собакой
12:45
Отец главкома ВСУ Сырского, проживающий в России, находится при смерти
12:44
Диверсию СБУ пресекли в Брянской области
12:43
Пляшущие старики в Тобольске разгневали горожан. Видео
4
12:41
Сколько свердловчан не хотят идти на участки на выборах губернатора
12:41
В новый оркестр Нового Уренгоя музыкантов завлекают высокой зарплатой
12:39
Суд в ХМАО отказал семье в иске к туроператору после срыва вылета из Египта
12:36
Осужденный за изнасилование и убийство школьниц «златоустовский маньяк» просит перевода из «Полярной совы»
12:33
Свердловчанина лишили водительских прав из-за болезни
12:32
Почти два миллиона: российские хакеры слили информацию генштаба ВСУ о масштабных потерях
12:30
Что происходит на Крымском мосту 20 августа 2025 года: пробки и задержки
12:30
В Перми на год закроют движение на участке улицы Монастырской. Схема
12:24
Российских пешеходов пугают новыми штрафами
12:20
Мэрию в ЯНАО проверят, после нападения чипированного пса на подростка
1
12:17
Пять трамваев и один троллейбус изменят маршруты в Екатеринбурге
12:15
Легендарная группа едет в Екатеринбург на День болельщика ХК «Автомобилист»: афиша
12:13
Росприроднадзор оценил успехи ЕВРАЗа в очистке воздуха
12:13
Курганские школьники подозреваются в проникновении в бункер и краже противогазов. Фото
12:10
В Челябинске прошел Совет руководителей Ленинского района
12:10
Врачи забили тревогу из-за новых болезней в новом эпидсезоне
12:09
Жители Магнитогорска потребовали не сносить детскую площадку с забором
12:09
В Тюмени врачи спасли 61-летнего мужчину с тяжелым пороком сердца
12:04
В ХМАО возник ажиотажный спрос на перегонщиков авто из других городов
11:57
В небе над Россией взойдет «черная луна», предвестник апокалипсиса
3
11:49
В Кузбассе полыхает торговый центр, идет эвакуация
11:48
Гималайскому медведю в зоопарк Екатеринбурга привезли невесту
11:48
Владелец пермского автосалона рассказал о подводных камнях при импорте машин
11:45
Придется на автобусе: тюменка рассказала о проблемах с ЖД билетами на «Абалак Рок-фест»
11:44
В Москве в субботу перекроют центральные улицы
11:44
Володин заявил о резком сокращении количества детей мигрантов в школах России
2
11:44
Коммунальщики Салехарда вовсю готовят город к отопительному сезону. Фото
11:41
Ушедший в отставку пермский мэр, против которого митинговали жители, попрощался с ними
11:35
Завершено следствие по делу экс-замминистра обороны Попова
11:32
Свердловчанина, которому платили 39 тысяч за участие в СВО, объявили беглецом
11:31
На въезде в Челябинск машина перевернулась на крышу из-за ДТП, образовалась пробка. Фото
11:30
Приезжающие в Челябинскую область мигранты не знают, что в России нельзя на улице резать баранов
1
11:30
Власти ХМАО озвучили степень готовности второго моста через Обь. Фото
11:29
Мэр Челябинска Лошкин открыл второй Центр активного долголетия. Фото
11:28
В Челябинской области откопали древнего венгра, убитого ударом по голове. Фото
2
11:25
Кто из ямальцев испытывает больший стресс после выхода на работу из отпуска
11:25
В Пермском крае проходит неделя отказа от алкоголя
3
11:23
Разрушительный смерч в Пермском крае повредил жилье сотен людей
11:21
Япония резко нарастила импорт российского СПГ
11:17
В Челябинске пройдет «Городская линейка» для школьников. Афиша
11:17
Глава МЧС прилетел в Екатеринбург: инсайд URA.RU подтвердился. Фото
11:15
В Одесской области после взрывов разгорелся мощный пожар
11:13
Минобороны Израиля утвердило захват города Газа
11:11
В Новом Уренгое задерживается вылет в Самару из-за опасности БПЛА
11:07
В Кургане завершается ремонт школ, на который потратили почти полмиллиарда рублей
4
11:07
Депутаты приняли отставку пермского мэра Хаертдинова, к которому были вопросы
11:02
МИД РФ: в Белом доме Зеленскому отвесили оплеуху
2
11:02
Центральный фонтан Тюмени преобразят до неузнаваемости. Видео
11:01
Путепровод за 384 млн рублей в Бакале превращается в «заброшку» без обслуживания. Видео
11:00
Задержки рейсов в России 20 августа: информация к этому часу
11:00
В Ханты-Мансийске объявили войну опасному растению, вызывающему ожоги
1
11:00
В Кургане возбудили новое дело в отношении одной из арестованных сестер Камшиловых
3
10:58
Десятки тюменцев заразились опасными болезнями
10:57
Пермский ТЮЗ перед стартом нового сезона ищет актеров
10:52
Заключил сделку со следствием и просится на свободу: все о деле экс-губернатора Курской области Смирнова
5
10:51
Суд признал законной сделку между внуком экс-губернатора Пермского края и бизнесменом
10:50
Под Сумы прибыл батальон ВСУ из заключенных с острыми инфекционными болезнями
10:49
Стало известно, что будет делать Зеленский когда кончится СВО
3
10:48
У Екатеринбурга появится свой сайт для туристов
10:45
Звезда рэпа бесплатно споет на масштабном фестивале в Екатеринбурге
10:43
Пришлось применить силу: курганская ГАИ показала видео погони за пьяным водителем
1
10:43
Талибы обратились к России, США и Китаю
4
10:37
Челябинский шоумен Ярушин займет кресло жюри в шоу «Ты супер!» на НТВ
10:33
ВСУ массово выводят войска из-под Сум
2
10:32
В школы Кургана 1 сентября пойдут более 3,5 тысячи первоклассников
4
10:28
В ЕС забили тревогу из-за необходимости отправлять войска на Украину
2
10:28
В ЯНАО загорелась гостиница
10:24
Курганскому бойцу СВО Зубову установят памятный знак у колледжа
3
10:24
В Тюмени построят снежный полигон
10:21
Экс-депутат Гаджиев* передал Западу данные закрытого характера
1
10:19
В аэропорту Сургута задерживаются рейсы из Екатеринбурга, Сочи и Ханты-Мансийска
10:11
В Пермском крае почти не осталось «бомбил»
10:11
Водолазы выловили тело мужчины из свердловского водохранилища
10:11
Life: российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского
09:59
Стало известно, кого реже берут на работу
4
09:59
В тюменских кафе посетителей кормили потенциально опасным мясом
09:57
Челябинцев просят сделать запасы воды из-за отключения в домах на десяти улицах
09:56
Глухари в челябинском лесу купаются в муравейниках. Фото
09:52
DJ Smash станет хедлайнером Пермского марафона
09:45
В двух школах Кургана сменили директоров
1
09:43
Силы ПВО сбили более 40 беспилотников за ночь
09:41
Губернатор Ямала Артюхов после «Честного маршрута» получит золотой знак ГТО
09:36
«Самые мощные»: в Британии восхитились российскими системами борьбы с беспилотниками
09:28
Дачный автобусный маршрут изменят в Кургане
09:27
Мэр Тюмени будет обучать ветерана СВО с орденом святого Георгия
09:27
Марочко: Киев готовит провокацию в Краматорске
09:15
Азербайджанец женился на жительнице Ямала ради гражданства
2
09:12
Бывший глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
1
09:03
В России создали новую термобарическую ручную гранату
2
09:00
В Тюмени расширят новый ЖК для тех, кто хочет жить с видом на «море»
08:59
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО выходит на финишную прямую
08:48
В каких пермских санаториях можно поправить здоровье в конце лета. Инфографика
08:45
«Без формальностей»: новый лидер раскрыл «внутреннюю кухню» челябинского МГЕР
08:40
Fox News раскрыл, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина
08:31
NYT: встреча Трампа с лидерами ЕС была близка к скандалу
2
08:30
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО: Артюхов встретился с жителями Муравленко
08:30
Тюменский бизнесмен построит высотки с подземными паркингами и ТЦ в Кургане. Карта
5
08:20
В правительстве ХМАО прогнозируют массовые отставки топ-чиновников. Инсайд
2
08:14
Генпрокуратура требует изъять активы экс-депутата ГД Гаджиева* на 2 млрд рублей
6
08:04
Пермяков оштрафовали за рыбалку в запретной зоне у Камской ГЭС
08:03
Челябинский бренд после ажиотажа со свитером Лаврова представит новое изделие, посвященное Аляске
2
08:00
На Тюменскую область обрушится штормовой ветер с дождем и градом
07:59
Грозы и ливни обрушатся на Свердловскую область
07:57
Лавров: Россия не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области
07:49
Поставки российского газа в Китай резко подскочили
1
07:48
Уникальный топливный элемент создали уральские ученые
1
07:45
Беспощадный диктат маркетплейсов: секреты работы с Wildberries и Оzon от предпринимателя из Кургана Денисенко
1
07:44
В Златоусте оштрафовали водителя, который мешал проезду скорой помощи
1
07:40
В Тюмени нашли самые странные вакансии
07:38
В Нижневартовске завершается ремонт поврежденной паводком дороги в СНТ
07:36
В Ростовской области сбит беспилотник
07:36
Сборная Пермского края взяла серебро на Спартакиаде молодежи по ушу. Фото
07:34
Стало известно, сколько могут удержать из пенсии за долги
07:20
Компания «НОВАТЭК» из ЯНАО сдвигает запуск предприятия в Мурманске
1
07:17
Пауки-осы поселились уже в 20 регионах России и продолжат экспансию
10
07:14
Разъяренный екатеринбуржец набросился на сотрудника ПВЗ. Видео
2
07:10
Британия поможет Украине выбрать нового президента
6
07:00
В Прикамье обнаружили две тонны опасной мясной и рыбной продукции
1
06:58
Комментатор Губерниев приехал в Ноябрьск на открытие спорткомплекса. Видео
06:52
Telegraph: России угрожают из-за отказа по трехсторонней встрече по Украине
4
06:36
Уиткофф заявил, что провел с Путиным больше суток
06:32
Чемезов раскрыл статус возвращения Renault в Россию
1
06:29
Должники из приграничных регионов России получат отсрочку по кредитам
06:20
В России намерены ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном
2
06:14
Перевозивших авто со взрывчаткой для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
06:06
Рынок акций России взлетел на новостях из Белого дома по переговорам
06:00
Митинг против ГКЧП в Кургане: тысячи голосов за свободу
1
05:50
Свердловчане страдают от нехватки препаратов от рака в регионе
1
05:46
«Как одевать детей в школу?»: синоптики объявили челябинцам прогноз на День знаний. Скрин
05:40
Какая погода ждет жителей Ямала в День знаний
05:40
Для детей мигрантов хотят создать новое ограничение по въезду в Россию
05:33
Курганцы просят вернуть найденные барельефы львов на ворота дома Ушковых. Фото
05:28
Белый дом рассматривает Венгрию для саммита Путина, Зеленского и Трампа
1
05:25
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода
05:20
На Ямале волонтеры третьи сутки ищут 40-летнего мужчину. Фото
05:19
Глава Минфина США: штаты продают оружие ЕС для перепродажи Киеву с наценкой
05:17
Азаров допустил повышение уровня делегации России на переговорах до Лаврова
05:12
Гусев: не менее семи БПЛА уничтожено над Воронежской областью
04:49
В Госдуме рассматривают введение выплат к юбилею брака
2
04:44
«Ведомости»: добровольцы первых месяцев СВО получат статус ветеранов
04:44
Трамп восхитился красотой Крыма, но случайно поместил полуостров в океан
6
04:41
В Госдуме предложили ограничить уровни зарплат работников в организациях с госучастием
1
04:40
Отдельным категориям россиян повысят оклады с 1 октября
2
04:29
Пермский рыбак одолел речного исполина. Фото
04:10
Трамп: встреча Путина и Зеленского уже прорабатывается
04:07
Почему главный православный храм Кургана внесли в Британскую энциклопедию. Фото
9
04:06
Свердловчане рассказали, где найти идеальные грибы без червей. Фото
1
03:58
Росавиация: полеты ограничили в аэропортах Саратова, Самары и Волгограда
03:43
Трамп: США были бы в опасности при отсутствии взаимопонимания с Путиным
03:36
Восемь ведер груздей насобирала жительница Кургана за три часа. Фото
10
03:35
Трамп: риск Третьей мировой войны больше не актуален
4
03:33
В городе ХМАО на весь день перекроют центральную улицу. Карта
03:22
СК расследовал отравление 87 человек в школе Камчатки
03:13
«Ведомости»: Бастрыкин стал кандидатом в главы Верховного суда
2
03:13
Белый дом: Трамп пожертвовал отпуском в гольф-клубе ради мира на Украине
03:09
Захарова: теракт против Дугиной не забыт, виновных накажут
03:08
«Известия»: Ан-24 мог потерпеть крушение из-за путаницы с показаниями приборов
03:08
Тюменцы вынуждены жить в опасном доме из-за бездействия УК и властей
02:47
Пермские спасатели освободили ребенка, застрявшего в велосипеде. Фото
02:45
ТАСС: ВСУ заняли часть Курской области из-за хищений при фортификации
1
02:35
Белый дом: сроки трехсторонней встречи зависят от саммита Путина и Зеленского
02:31
ПВО уничтожила 23 украинских БПЛА над регионами России
02:24
Тагильский мэр рассказал, как город готовится к 1 сентября
02:20
В мэрии Кургана снова объяснили, почему на бульваре Солнечном не строится новая школа
1
02:20
Тюменский бизнесмен не хотел возвращать долги на 70 млн рублей, его ждет суд
02:06
Guardian: слова Зеленского вызвали напряжение у Трампа во время визита в США
1
02:03
Колесников: пловцы сборной России получают больше 100 тысяч в месяц
01:57
Bloomberg: 10 стран Европы хотят отправить войска на Украину
9
01:48
РБК: в МОК Исинбаеву не просили покинуть Россию
01:41
На станции техобслуживания в Пермском крае внезапно скончался мастер
01:28
Города Ямала накрыло первое в этом сезоне северное сияние. Фото
01:21
В СК расследуют причины смерти в лесу актрисы Шельменкиной
01:19
В Перми завершено расследование об убийстве на металлорынке. Видео
01:18
Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен
1
01:08
В Кургане выставили на продажу частный медицинский центр
3
01:06
Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области
00:59
Руководителю Росавиации прочат пост главы совета директоров «Домодедово»
00:53
В ХМАО для участников СВО подготовлено более 1000 рабочих мест
1
00:51
Прокуратура вскрыла нарушения охраны труда на пермском водном транспорте
00:48
Электроснабжение отключилось по всей Запорожской области
00:43
У крупных компаний из США появился интерес к возвращению в Россию
2
00:32
В Златоусте обнаружили двойника экс-супруга актрисы Моники Беллуччи. Фото
00:28
Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым спустя 8 лет брака
2
00:24
Мать малыша, пострадавшего в ТЦ Екатеринбурга, истошно просила спасти руку сына
2
00:08
В райцентре ЯНАО более чем на месяц закроют улицу. Схема
00:03
На Пермский марафон зарегистрировались более 15 тысяч бегунов