Нидерланды отправят 300 военных «для содействия Украине» в Польшу

Нидерланды хотят отправить в Польшу ЗРК Patriot и 300 военных для Украины
Нидерланды направят в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot и около 300 военнослужащих для обеспечения работы логистического центра программы НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU). Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

«Это развёртывание способствует достижению трёх важных целей: защите территории НАТО, предотвращению российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине. Таким образом, мы максимально держим российскую угрозу под контролем», — заявил Брекельманс. Его слова приводит сайт Минобороны страны. При этом он отметил, что участие нидерландских военных нужно, чтобы улучшить подготовку украинских специалистов. 

Голландский контингент начнет работу с 1 декабря 2025 года и пробудет в Польше до 1 июня 2026 года. Ранее страны НАТО договорились о создании совместных центров для поддержки Украины, а Польша стала одним из ключевых логистических хабов. Участие нидерландских подразделений призвано повысить эффективность работы центра и обезопасить маршруты доставки помощи.

