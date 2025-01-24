Червь на тарелке и конский ценник: топ заведений Екатеринбурга с самым низким рейтингом

В Екатеринбурге работают заведения, где подают несвежую еду и мясо с червями

25 января 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Некоторые заведения грешат грязными столовыми приборами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург славится своими ресторанами, в которых подают необычные блюда, а гостей радуют обслуживанием. Но не все заведения способны удивлять посетителей в позитивном ключе: одним попадается еда с червями, другим — неприветливый персонал. URA.RU собрало топ заведений Екатеринбурга с одними из самых низких рейтингов. Редакция не утверждает, что все может быть настолько плохо — обзор составлен на основе отзывов и данных «2ГИС». У кафе-закусочной «Берлога» 119 отзывов, средняя оценка составляет 3,1. В основном посетители жалуются на невкусную еду и хамское отношение персонала. «Это дно жизни. Обгорелое мясо сырое внутри, да еще и червь на тарелке. Может, из овощей, может, и из мяса. Но мерзость невероятная. Тараканы в санузле гуляют, думать не хочется даже про санитарное состояние кухни», — пишет екатеринбурженка. «Кафе очень огорчило, сделали заказ большой, нам сказали 20-30 минут ожидания, просидели ровно час, пошли спрашивать, в итоге наш заказ потеряли и еще не начали готовить, в итоге остались голодными и ушли из этого заведения», — говорит другой гость. Есть и позитивные отзывы: «Место крутое, еда вкуснейшая, ощущение, что в гостях у охотника дома. Однозначно рекомендую к посещению», «Хороший, разнообразный бизнес ланч, новое меню в каждый день и неделю. Все быстро, по домашнему. За свои деньги вполне». Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Кондитерская Bulka`s Caramella имеет оценку 2,9. Один из посетителей отмечает красивый интерьер и вежливый персонал, но за выпечку ставит минус: «За такую цену оставляет желать лучшего. Было откровенно сухо и невкусно, второй раз заходить не хочется». Кто-то же обращает внимание на медленную работу сотрудников: «Тормозное обслуживание, зря только ждала». Из положительного: «Вкусно по-домашнему, есть бизнес-ланчи, дизайнер интерьера поработал как надо». Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis В том же районе есть бар Breeze bar с оценкой 2,6. Такой невысокий рейтинг заведение заработало из-за долгого приготовления еды. Одна из гостей написала, что хоть посетителей и не было, но суп она ждала 45 минут. Другие горожане оставались недовольными обслуживанием официантов: отмечали их незнание меню, а также забывчивость. Несмотря на эти недостатки, люди говорят, что еда здесь вкусная. Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Закусочная «Закат» оставила посетителей недовольными из-за несвежей и некачественной еды. Люди отмечали и странное поведение персонала. «При входе в кафе пять свободных столиков, выбрав самостоятельно стол, тут же появляется табличка „Стол заказан“, на втором выборе также появилась табличка. То есть выбор стола зависит не от гостя, а от хозяина кафе». Но не обошлось и без хороших отзывов: «Был в кафе, заказывал шашлык, все понравилось, ждать недолго, порции большие, все вкусно», «Хорошее место, вкусная еда». Общая оценка составила 2. Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Лидером антирейтинга стала пельменно-блинная «Крынка» с рейтингом 1,9. Горожане жалуются на высокие цены, а еще пишут: «Самая ужасная еда в области за конский ценник» и «Чтобы вернуть деньги за кислую котлету с брокколи, пришлось еще полчаса спорить с неадекватным кассиром». Находятся и те, кто хвалит точку за еду. Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Скриншот с сайта 2gis Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург славится своими ресторанами, в которых подают необычные блюда, а гостей радуют обслуживанием. Но не все заведения способны удивлять посетителей в позитивном ключе: одним попадается еда с червями, другим — неприветливый персонал. URA.RU собрало топ заведений Екатеринбурга с одними из самых низких рейтингов. Редакция не утверждает, что все может быть настолько плохо — обзор составлен на основе отзывов и данных «2ГИС». У кафе-закусочной «Берлога» 119 отзывов, средняя оценка составляет 3,1. В основном посетители жалуются на невкусную еду и хамское отношение персонала. «Это дно жизни. Обгорелое мясо сырое внутри, да еще и червь на тарелке. Может, из овощей, может, и из мяса. Но мерзость невероятная. Тараканы в санузле гуляют, думать не хочется даже про санитарное состояние кухни», — пишет екатеринбурженка. «Кафе очень огорчило, сделали заказ большой, нам сказали 20-30 минут ожидания, просидели ровно час, пошли спрашивать, в итоге наш заказ потеряли и еще не начали готовить, в итоге остались голодными и ушли из этого заведения», — говорит другой гость. Есть и позитивные отзывы: «Место крутое, еда вкуснейшая, ощущение, что в гостях у охотника дома. Однозначно рекомендую к посещению», «Хороший, разнообразный бизнес ланч, новое меню в каждый день и неделю. Все быстро, по домашнему. За свои деньги вполне». Кондитерская Bulka`s Caramella имеет оценку 2,9. Один из посетителей отмечает красивый интерьер и вежливый персонал, но за выпечку ставит минус: «За такую цену оставляет желать лучшего. Было откровенно сухо и невкусно, второй раз заходить не хочется». Кто-то же обращает внимание на медленную работу сотрудников: «Тормозное обслуживание, зря только ждала». Из положительного: «Вкусно по-домашнему, есть бизнес-ланчи, дизайнер интерьера поработал как надо». В том же районе есть бар Breeze bar с оценкой 2,6. Такой невысокий рейтинг заведение заработало из-за долгого приготовления еды. Одна из гостей написала, что хоть посетителей и не было, но суп она ждала 45 минут. Другие горожане оставались недовольными обслуживанием официантов: отмечали их незнание меню, а также забывчивость. Несмотря на эти недостатки, люди говорят, что еда здесь вкусная. Закусочная «Закат» оставила посетителей недовольными из-за несвежей и некачественной еды. Люди отмечали и странное поведение персонала. «При входе в кафе пять свободных столиков, выбрав самостоятельно стол, тут же появляется табличка „Стол заказан“, на втором выборе также появилась табличка. То есть выбор стола зависит не от гостя, а от хозяина кафе». Но не обошлось и без хороших отзывов: «Был в кафе, заказывал шашлык, все понравилось, ждать недолго, порции большие, все вкусно», «Хорошее место, вкусная еда». Общая оценка составила 2. Лидером антирейтинга стала пельменно-блинная «Крынка» с рейтингом 1,9. Горожане жалуются на высокие цены, а еще пишут: «Самая ужасная еда в области за конский ценник» и «Чтобы вернуть деньги за кислую котлету с брокколи, пришлось еще полчаса спорить с неадекватным кассиром». Находятся и те, кто хвалит точку за еду.