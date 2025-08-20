Игорь Николаев засудил жительницу Уфы из-за своей коронной фразы

Певец Игорь Николаев отсудил 25 тысяч рублей у жительницы Уфы, которая использовала его знаменитую фразу «Выпьем за любовь» при продаже шоколадок. На упаковке продукции был изображен усатый кот с бокалом, а сама фраза, как выяснилось, является запатентованной и принадлежит артисту.
По информации, опубликованной SHOT, Игорь Николаев начал активно защищать свои авторские права еще зимой 2024 года. Его представители направили иски продавцам, которые использовали фразу из его популярной песни на различных товарах без разрешения. В числе ответчиков оказалась и индивидуальный предприниматель из Уфы Алия Нуриева.
Женщина размещала на маркетплейсах шоколадки с изображением котиков и надписью «Выпьем за любовь». Стоимость одной шоколадки доходила до 570 рублей. Изначально Николаев требовал компенсацию в размере 250 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Однако Арбитражный суд Республики Башкортостан признал сумму завышенной и постановил взыскать с предпринимательницы 25 тысяч рублей. Шоколадки с запрещенной надписью были убраны из продажи.
