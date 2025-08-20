Выросло число погибших после взрыва в Рязанской области

В Рязанской области увеличилось число погибших в результате взрыва, произошедшего в Шиловском районе. По данным регионального оперативного штаба на 20 августа, подтверждена гибель 26 человек. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе штаба.
«В настоящее время в списках погибших числятся 26 человек. 30 пострадавших находятся на стационарном лечении — по 15 в медицинских учреждениях Рязани и Москвы. Еще 109 пациентов проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении штаба в Telegram. В ведомстве уточнили, что продолжается работа по опознанию погибших, назначены необходимые экспертизы.
Взрыв на заводе «Эластик» в поселке Лесной произошел утром 15 августа, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На территории поселка сохраняется чрезвычайный режим, аварийно-спасательные службы и специалисты по ликвидации последствий продолжают работу.
