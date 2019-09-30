Пьяный курганский депутат оскорбил инспектора рыбнадзора

Инцидент произошел во время рыбалки
Депутат Макушинской городской думы (Курганская область) оштрафован за оскорбление государственного инспектора рыбнадзора. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Известно, что инцидент произошел в апреле на берегу озера «Зеленое» в Макушинском районе. 54-летний депутат в состоянии алкогольного опьянения «применил насилие и публично нецензурно выразился» в адрес госинспектора курганского рыбнадзора. Последний находился при исполнении обязанностей и «пресек незаконную рыбалку товарищей [депутата]».
Депутат оштрафован на 110 тысяч рублей по ч.1 ст. 318, ст. 319 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти, публичное оскорбление представителя власти»).