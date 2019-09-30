Пьяный курганский депутат оскорбил инспектора рыбнадзора

Инцидент произошел во время рыбалки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Макушинской городской думы (Курганская область) оштрафован за оскорбление государственного инспектора рыбнадзора. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что инцидент произошел в апреле на берегу озера «Зеленое» в Макушинском районе. 54-летний депутат в состоянии алкогольного опьянения «применил насилие и публично нецензурно выразился» в адрес госинспектора курганского рыбнадзора. Последний находился при исполнении обязанностей и «пресек незаконную рыбалку товарищей [депутата]».

Депутат оштрафован на 110 тысяч рублей по ч.1 ст. 318, ст. 319 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти, публичное оскорбление представителя власти»).