Жители Кургана требуют убрать шумные кондиционеры с крыши городского универсама

В Кургане горожане спорят с коммерсантами из-за кондиционеров универсама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суде Кургана будут рассматривать иск горожан к компании, ведущей бизнес в помещении бывшего универсама «Каравай» (в настоящее время «Эллегия»). Жители дома, чьи окна выходят на крышу магазина, просят демонтировать шумные промышленные блоки климатических систем. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«Житель Кургана обратился с требованием демонтировать шумные кондиционеры на крыше универсама напротив окон квартиры его пожилой матери. Техника была установлена без согласия жильцов, работает круглосуточно и негативно влияет на здоровье пенсионерки», — рассказали источники. Суд отказал в иске, но прокуратура добилась отмены решения и пересмотра спорной ситуации.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Истцы требуют демонтажа пяти блоков кондиционеров, установленных коммерческой фирмой без согласия собственников многоквартирного дома. Приборы нарушают условия комфортного проживания, поскольку ночью создают сильный шум. Была проведена экспертиза, которая показала превышение нормативов звука от работы техники при открытой форточке.

Продолжение после рекламы