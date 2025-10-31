В курганском районе открыли новую зону отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершили благоустройство новой общественной территории в Заозерном районе. Работы прошли при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в telegram-канале администрации города «Город Курган».

«В рамках благоустройства на территории проложили дорожки из тротуарной плитки, установили качели и скамейки для отдыха жителей. Малые архитектурные формы стали отличным дополнением мини-сквера и привлекают горожан отдохнуть здесь от суеты дня», — говорится в сообщении канала.

В сообщении мэрии уточняется, что новая зона отдыха расположена возле дома № 15 в 1 микрорайоне Заозерного. В ближайшее время здесь также установят парковые светильники, чтобы сделать пространство комфортным в темное время суток.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершили благоустройство двух новых мини-скверов на улице Дзержинского. Там появились подвесные качели и скамейки.