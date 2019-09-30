В скандальной пермской колонии, где били и насиловали осужденного, приняли кадровое решение

Подполковник ИК-9 лишился работы на время проверки скандальной колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край), где били и насиловали осужденного, отстранили от работы заместителя начальника. По словам адвоката Станислава Журавлева, посетившего скандальное учреждение, речь идет о заместителе начальника колонии по оперативной работе, подполковнике Сергее Пантелееве.

«По нашей информации, именно Пантелеев был инициатором всей этой ситуации. Он уже уволен», — сказал Журавлев в беседе с корреспондентом «URA.RU». Источник, знакомый с ходом расследования, уточнил информагентству, что Пантелеев «отстранен от занимаемой должности на момент проведения проверки».

Ранее адвокат Станислав Журавлев опросил осужденного, которого избили и изнасиловали заключенные соликамской исправительной колонии №9. Тот рассказал, что его обидчик, Сергей Лопаткин, якобы, действовал с разрешения Сергея Пантелеева — занимался вымогательством денег и избивал неугодных администрации колонии осужденных.

О пытках заключенного соликамской ИК-9 стало известно 25 сентября. Видео опубликовал основатель правозащитного сайта Gulagu.net Владимир Осечкин. На следующий день на место прибыли сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, а также краевой прокуратуры и следственного комитета. В отношении заключенных возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании.