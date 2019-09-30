В Кургане разобрали почти половину аварийного моста

Работы идут по графику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Кургане разобрали около 40% моста ЖБИ. О ходе работ, которые ведутся на средства федерального нацпроекта, «URA.RU» рассказал директор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев.

«Разобрали порядка 40%, идем без отставания от графика», — сообщил Дмитрий Парышев. По ранее озвученным планам разбор моста сотрудники предприятия должны завершить до конца 2019 года, работы начались после 15 сентября.

Ремонт моста ЖБИ в Кургане проводится предприятием «Курганстальмост» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ превышает миллиард рублей. Ранее «URA.RU» сообщало, работы необходимо выполнить за 26 месяцев, однако есть вероятность, что строительство закончат уже в конце 2020 года.

Путепровод длиной почти в полкилометра построен более 40 лет назад. Он соединяет центр Кургана с Заозерным районом, где проживает треть населения города, и другими микрорайонами. Ежедневно по мосту проезжало до 16 тысяч автомобилей. В начале декабря 2018 года из-за угрозы обрушения по нему запретили передвигаться пешеходам, а также перекрыли крайние полосы для движения автомобилей.