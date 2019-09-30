Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Ксении Собчак неизвестная причина «заморозки» телепроекта с ее участием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.

«Неизвестно, заморожен ли проект», — цитирует РБК Ксению Собчак. По словам телеведущей, ей также неизвестны причины, по которым ранее анонсированная программа с ее участием до сих пор не вышла в эфир. Но, как отметила Собчак, причина задержки «не лежит в финансовой плоскости». Заморозку телепроекта также опроверг источник РБК на «Первом канале».

Ранее стало известно, что Ксения Собчак может стать ведущей ток-шоу «Пусть говорят». При этом пресс-служба «Первого канала» данную информацию не подтвердила, но и не опровергла, а посоветовала «URA.RU» следить за эфиром. Однако позже стало известно, что действующий ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов не уступит свое место Собчак.