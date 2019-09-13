Ведущей ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» может стать журналистка Ксения Собчак. В пресс-службе «Первого канала» корреспонденту «URA.RU» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на инсайдера, пожелавшего остаться анонимным.
При этом в пресс-службе «Первого канала» данную новость пока никак не комментируют. «Следите за эфиром», — прокомментировали «URA.RU» представители телеканала, добавив, что больше ничего сказать не могут. Получить комментарии Собчак и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова на момент публикации не удалось.
Дмитрий Борисов стал ведущим программы в 2017 году, сменив Андрея Малахова. В подтверждение слухов о новой должности Собчак в telegram-канал «Антиглянец» опубликовал анонс шоу «Собчак» на «Первом канале», на котором телеведущая ведет переговоры с неким Андреем и сообщает, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.