«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения, портрет
Действующий ведущий программы «Пусть говорят» не уступит свое место Ксении СобчакФото: Владимир Андреев © URA.RU

Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пока не будет вести шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Ведущим передачи останется Дмитрий Борисов.

«Ксения Собчак не может договориться с „Первым каналом“ о том, кто будет вести программу и с какой периодичностью», — передает журнал Андрея Малахова «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак станет новой ведущей передачи «Пусть говорят». При этом она должна была занять место нынешнего ведущего ток-шоу Дмитрия Борисова. Позже решение было изменено: предполагалось, что Собчак и Борисов будут вести программу поочередно — неделя через неделю. Однако к своей новой работе Собчак так и не приступала.

В пресс-службе «Первого канала» журналисту «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. Получить комментарии Собчак и Борисова на момент публикации также не удалось.

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