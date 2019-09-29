«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»

Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пока не будет вести шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Ведущим передачи останется Дмитрий Борисов.
«Ксения Собчак не может договориться с „Первым каналом“ о том, кто будет вести программу и с какой периодичностью», — передает журнал Андрея Малахова «СтарХит».
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак станет новой ведущей передачи «Пусть говорят». При этом она должна была занять место нынешнего ведущего ток-шоу Дмитрия Борисова. Позже решение было изменено: предполагалось, что Собчак и Борисов будут вести программу поочередно — неделя через неделю. Однако к своей новой работе Собчак так и не приступала.
В пресс-службе «Первого канала» журналисту «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. Получить комментарии Собчак и Борисова на момент публикации также не удалось.