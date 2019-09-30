Тюменского блогера с бензопилой временно освободили

Блогера с бензопилой будут судить в среду (архивное фото) Фото: depositphotos.com

Тюменский блогер, устроивший жесткий розыгрыш с бензопилой, пробудет на свободе еще как минимум два дня. Такое решение вынес сегодня… суд.

«Пока не осудили. Освободили до среды [2 октября]», — рассказал выпускающий вайны под ником complete_zero блоггер Вахтанг К. По его словам, он не ожидал подобной реакции от полиции и от общественности.

Вайнера обвиняют по статье 20.1 КоАПП РФ — «мелкое хулиганство». По ней может быть назначен штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. До суда в сторис своего Instagram Вахтанг удивлялся столь пристальному вниманию полиции к нему и был заранее уверен, что его посадят. «Нашли преступника», — отмечал он ранее на личной странице. Впрочем, вайнер, по его словам, ни о чем не жалеет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что молодой блоггер попытался разыграть тюменцев на Текутьевском бульваре, бегая за ними в образе маньяка с бензопилой в руках. Жители города пранк не оценили — многие с криками разбежались, один парень кинулся в драку, а второй воспользовался перцовым баллончиком.