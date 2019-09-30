Николай Алексеев назвал клип пермской группы «Гомофобия» пиаром на горячей теме Фото: depositphotos.com

Основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев отреагировал на клип пермской группы «Гомофобия». Он назвал его очередной попыткой попиариться на «горячей» теме, отметив, что «подобные гомофобные инициативы были и до этого».

«За неимением никаких талантов они решили, что привлекут к себе внимание, играя на низменных гомофобных, человеконенавистнических чувствах. Такие группы появлялись в прошлом не раз. Но несмотря на всю гомофобную политику в государстве, у нас есть определенные предпосылки к тому, чтобы начать в скором времени привлекать таких людей к ответственности», — сказал Алексеев «URA.RU».

Видеоклип группы «Гомофобия» разместил в своем telegram-канале журналист Антон Красовский. В комментариях к видео он написал, что привлечь к ответу снявших клип людей не получится, поскольку «за слова судить нельзя». Общаться с корреспондентом «URA.RU» Красовский отказался. На видео «борцы за нравственность» гоняются за людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и обещают «вылечить их». Участие в съемках клипа принял экс-депутат заксобрания Прикамья Константин Окунев.

Идея создания группы принадлежит пермскому активисту Роману Юшкову. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он уточнил, что сам занимается продюсированием коллектива. В него по словам Юшкова, «вошли 7-8 человек, занимающихся разным творчеством».