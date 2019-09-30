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ФСБ продолжает зачистку ХМАО от террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, террорист
По одной из версий, антитеррористические мероприятия связаны с ранее нейтрализованной ячейкой ИГИЛФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственно-оперативные группы сотрудников ФСБ продолжают зачистку ХМАО от сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, силовики в ближайшее время будут проводить антитеррористические мероприятия сразу в нескольких поселениях Сургутского района. «По одной из версий, антитеррористические мероприятия связаны с ранее нейтрализованной ячейкой террористов в Нягани, где с поясом смертника был задержан югорчанин, готовивший взрывы в административных зданиях города», — резюмирует инсайдер. Источник добавил, что на территории Сургутского района существует сразу несколько потенциально опасных очагов экстремистов, которые и необходимо проверить силовикам.

Получить официальный комментарий РУ ФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства на звонки агентства не ответили.

Как ранее сообщало агентство, за последние несколько месяцев в ХМАО произошло сразу несколько крупных задержаний соратников ИГИЛ на территории всего региона. У подозреваемых изымали боеприпасы, экстремистскую литературу, символику и флаг ИГИЛ, а также гранатомёт со взрывчаткой. Также стоит отметить, что у одного из сторонников террористов нашли при себе крупную партию наркотиков.

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