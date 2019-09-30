ФСБ продолжает зачистку ХМАО от террористов

Следственно-оперативные группы сотрудников ФСБ продолжают зачистку ХМАО от сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, силовики в ближайшее время будут проводить антитеррористические мероприятия сразу в нескольких поселениях Сургутского района. «По одной из версий, антитеррористические мероприятия связаны с ранее нейтрализованной ячейкой террористов в Нягани, где с поясом смертника был задержан югорчанин, готовивший взрывы в административных зданиях города», — резюмирует инсайдер. Источник добавил, что на территории Сургутского района существует сразу несколько потенциально опасных очагов экстремистов, которые и необходимо проверить силовикам.
Получить официальный комментарий РУ ФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства на звонки агентства не ответили.
Как ранее сообщало агентство, за последние несколько месяцев в ХМАО произошло сразу несколько крупных задержаний соратников ИГИЛ на территории всего региона. У подозреваемых изымали боеприпасы, экстремистскую литературу, символику и флаг ИГИЛ, а также гранатомёт со взрывчаткой. Также стоит отметить, что у одного из сторонников террористов нашли при себе крупную партию наркотиков.