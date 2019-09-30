Развлечения с экскаватором для рабочих Ямала — достаточно частое явление
Рабочий на Ямале решил использовать ковш экскаватора в качестве селфи-палки. Цель данного изобретения вахтовика была одна — снять себя в экскаваторе с внешней стороны.
«Чтобы телефон не упал, я набрал в ковш песка, а в него аккуратно приладил гаджет», — рассказал «Север-Пресс» оператор экскаватора Александр. Впечатляющим видео самого себя со стороны рабочий поделился в социальной сети.
Ранее работники одного из предприятий на Ямале разместили видео, где несколько человек катаются в ковше экскаватора как на карусели — по кругу и с ускорением.